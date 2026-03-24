대형 로펌들 “재판소원 시장 잡아라”… 전담 TF 출범 이어 ‘영업 발표회’

대형 법무법인들이 법원 확정판결을 취소해 달라고 청구하는 헌법소원인 ‘재판소원’ 수요에 대응하기 위해 각기 태스크포스(TF)를 출범한 데 이어 기업 관계자 등을 대상으로 한 발표회를 연달아 열고 있다. 재판소원 시행에 따라 변호사 시장도 ‘고객 유치’를 위해 기민하게 움직이고 있는 것이다.



법무법인 바른은 24일 서울 강남구 섬유센터빌딩에서 ‘전면 시행된 재판소원 제도의 내용 및 절차에 대한 실무적 안내’를 주제로 발표회를 열었다. 재판소원 청구 절차에 대해 기업과 기관 관계자를 대상으로 재판소원의 절차적 적법요건과 실체적 청구사유 등을 설명하는 자리다. 헌법연구관 등으로 헌재에 파견 근무 경험이 있는 소속 변호사들이 발제를 맡았다.

지난 23일 서울 종로구 헌법재판소 민원실에 재판소원 관련 안내문이 비치돼 있다. 연합뉴스

헌법 및 헌법재판제도 연구위원회 위원으로 활동하고 있는 박성호 변호사는 발표회에서 “사전심사를 통과해야만 본안 판단을 통해 재판취소가 가능하다”며 “적법요건에 따라 헌법소송 전문가인 변호사의 도움이 필요하다”고 설명했다. 그러면서 “법무법인 바른 재판소원 전문대응팀과 같은 전문적인 변호사를 통해 재판소원에 대응하는 것이 필요하다”고 말하기도 했다.



발표가 끝난 뒤에는 재판소원 본안 회부 가능성을 두고 기업 관계자들의 질문도 이어졌다. 한 참석자는 “회사를 운영하고 있는데 행정처분 리스크가 많다. 대법원에서 확정판결된다면 회사 입장에서도 재판소원 제도로 대응해 볼 수 있느냐”고 물었다. 이에 박 변호사는 “헌재가 인권과 서민, 소수자 등 기본권의 최후 보루로 부각되지만 법인도 영업의 자유, 직업의 자유, 재산권 등 기본권의 주체”라며 “행정 소송 영역도 재판소원의 대상이 될 것”이라고 답했다.



법무법인들은 ‘잠재적 의뢰인’을 대상으로 이런 식의 발표회를 진행하고 있다.



법무법인 로고스도 25일 관련 설명회를 연다. 법조계와 기업 관계자들의 이해를 돕고 재판소원 시행에 실무적 대응 전략을 모색한다는 것이다. 로고스는 헌재 사무처장을 지낸 김헌정 변호사와 헌법연구관을 역임한 이승훈 변호사 등으로 구성된 재판소원센터도 운영 중이다.



법조계에선 변호사들이 헌재와 관련한 자신의 경력을 재판소원 청구 사건을 수임하는 데 이용하고 있다는 목소리도 나온다. 서울지역 법원의 한 판사는 “(서울지하철 2·3호선) 교대역에 늘어서 있는 변호사 광고 전광판이 바뀔 것이라는 우스갯소리도 나온다”며 “헌법연구관 근무 이력이 있는 변호사들이 전관이 되는 셈”이라고 말했다.

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