트럼프, 증시 개장 전 또 ‘타코’ 논란… “연막” “출구전략” 엇갈려 [美·이란 전쟁]

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과 협상에 나서 생산적 대화를 하고 있다며 ‘48시간 최후통첩’을 통해 예고한 이란 발전소 공격을 전격 연기한 배경에 관심이 쏠리고 있다. 트럼프 행정부가 협상을 통해 출구전략을 모색하기 시작했다는 희망 섞인 분석과 추가 병력 집결을 위한 ‘시간벌기’라는 분석이 동시에 제기된다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 23일(현지시간) 미국 메릴랜드주 앤드루스합동기지에 도착해 대통령 전용기에서 굳은 표정으로 내리고 있다. 트럼프 대통령은 48시간 최후통첩을 앞두고 공격 유예를 전격 선언하면서 이란과 협상하고 있다고 밝혔다. 앤드루스합동기지=AP연합뉴스

트럼프 대통령의 공격 연기 선언은 23일(현지시간) 오전 7시쯤 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜을 통해 이루어졌다. 그는 토요일인 21일 오후 7시44분 트루스소셜을 통해 ‘지금부터 48시간 내로 호르무즈 해협을 개방하지 않으면 이란 발전소를 초토화하겠다’고 사실상의 최후통첩을 한 바 있다. 자신이 제시한 ‘데드라인’을 불과 12시간여 남겨놓고 입장을 뒤바꾼 것이다.



최후통첩 이후 연기 선언 전까지 전세계 긴장감은 극에 달했다. 트럼프 대통령의 벼랑 끝 전술에 이란이 자국 발전소를 공격할 경우 중동 전역의 발전소들뿐 아니라 식수 공급에 필수적인 담수화 시설에까지 반격하겠다고 나섰기 때문이다. 브렌트유 가격이 110달러를 넘어서는 등 유가가 급등하고, 전세계 증시는 폭락하며 시장 혼란이 가중됐다.



이에 따라 이번 선언은 흔들리는 자국 및 글로벌 경제를 안정시키기 위한 어쩔 수 없는 ‘TACO(Trump Always Chickens Out·트럼프는 항상 겁먹고 물러선다)’라는 분석이 주를 이룬다. 트럼프 대통령이 중간선거에 대비해 내세운 주식시장 호황 등의 치적이 사실상 무너질 위기에 처하자 ‘협상’을 이유로 급하게 한 발 물러섰다는 것이다. 선언 후 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수가 1% 이상 오르는 등 시장이 반응했다.



개장 직전인 23일 월요일 아침에 닷새간 시간을 더 주겠다며 데드라인을 금요일인 27일까지 미룬 것도 이 때문이라는 해석이 나온다. CNN은 “트럼프의 발표 시점이 ‘편리하게도’ 금융시장의 개장과 마감에 맞춰져 있는 것으로 보인다”고 꼬집었다.



시장은 이번 공격 유예가 미 국채금리 안정을 위한 고육책이라고도 의심한다. 최후통첩 직후 미 재무부 10년 만기 국채금리는 4.445%로 미 채권시장이 붕괴할 수 있는 레드라인인 4.5%에 근접한 바 있다.

문제는 트럼프 대통령에게 실제로 종전을 위한 협상 의지가 존재하느냐다. 일단 미국도 전쟁이 만든 경제적·정치적 여파가 너무 커 출구전략이 절실한 상황이다. 이란 역시 표면적으로는 내부 단속을 위해 항전 의지를 굽히지 않고 있으나 장기화하는 전쟁이 부담스러울 수밖에 없다. 양측 모두 확전을 감당하기 어려운 공통의 이해관계가 있는 셈이다. 이란이 ‘핵 포기’ 등 적절한 약속을 한다는 전제로 협상이 타결될 가능성도 존재한다.



다만, 트럼프 대통령이 이미 이란과의 핵 협상 중에 이번 군사공격을 결행했다는 점에서 이번 공격 유예가 ‘연막작전’일 수 있다는 분석도 나온다. 당장 호르무즈해협을 차지하기 어려워진 상황에서 현재 주일미군 소속 제31해병원정대를 비롯해 수천명 규모의 미군 병력과 강습상륙함이 중동으로 향하고 있는 것도 ‘시간벌기설’에 설득력을 부여하는 요소다.



이란도 트럼프 대통령이 뒤통수를 칠지 모른다는 불신을 가지고 있다. 이란은 미국 및 이스라엘의 공격 재발 방지 확약과 배상을 요구하는 것으로 알려졌는데, 트럼프 대통령이 받아들이기 어려운 조건이다. 이란 외무부 소식통은 이란 반관영 메흐르통신에 “미 대통령의 최근 발언들은 폭등하는 에너지 가격을 낮추려는 정치적 수사이자, 자신의 군사 계획을 실행하기 위한 시간을 벌려는 의도적인 노력의 일환일 뿐”이라고 비판했다.



이스라엘 일간 예디오트 아흐로노트는 소식통의 말을 인용해 “워싱턴은 4월9일을 전쟁 종식 목표일로 정했으며, 이는 약 21일간의 추가 전투 및 협상 가능성을 남겨둔 것”이라고 보도했다.



시장 역시 잠깐의 안정 이후 다시 의심의 시선으로 상황을 바라보기 시작해 브렌트유 가격이 다시 100달러선으로 돌아왔다. 일본 금융그룹 미즈호의 애널리스트 에블린 고메즈리히터는 “트럼프 대통령의 이번 5일 유예는 오직 시장 안정을 위한 TACO의 일환”이라고 일축했다.

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