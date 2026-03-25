[재미로 보는 오늘의 운세] 3월 25일 (수요일) 65년생, 지나치면 화 부른다… 선 넘는 행동 주의

96년생: 제때 처리하지 않으면 손실이 발생한다. 84년생: 상대의 기분을 헤아려 행동하라. 72년생: 불신의 벽이 높아지면 감당하기 힘들다. 60년생: 윗사람과 아랫사람을 한번쯤 생각하라. 48년생: 이미 결정된 사항은 깨끗이 승복하라. 36년생: 보기 좋은 떡이 먹기도 좋다.

97년생: 독특한 아이디어만 있다면 난국을 타개한다. 85년생: 새로운 계획을 추진해도 좋을 시기이다. 73년생: 기쁘게 해주려고 애쓸 필요는 없다. 61년생: 생활하다보면 의외의 상황을 접한다. 49년생: 화려한 것 보다 수수한 모습을 지향하라. 37년생: 갈등이 깊어지는 것은 자존심과 관계있다.

98년생: 다수의 의견도 중요하지만 소수의 의견을 무시마라. 86년생: 인내심이 요구되는 시기다. 74년생: 여성은 바라는 것을 얻는 운이다. 62년생: 부산한 만큼 결과는 없지만 이득은 있다. 50년생: 상대를 헤아리지 못하면 손실이 온다. 38년생: 극을 달리면 더 위험하고 손해보기 쉽다.

99년생: 행동반경을 넓히려 말고 국한된 공간에서 움직여라. 87년생: 일은 마음먹기에 달렸다. 75년생: 물건을 소유하지 못하니 고생만 한다. 63년생: 뜬구름 잡지 말고 맡은 일에 충실해라. 51년생: 일관성이 없으면 아무런 소용이 없다. 39년생: 버릴 것은 버리고 취할 것은 취한다.

00년생: 오늘 일은 성과가 당장 보이지는 않을 것이다. 88년생: 희망찬 소식이 들려온다. 76년생: 자신의 판단이 옳다는 것을 입증해라. 64년생: 사람에게 쉽게 불만을 토로하지 마라. 52년생: 후미진 곳에 가는 일이 없도록 조심하라. 40년생: 바쁘게 다녀봐도 별다른 성과는 없다. 28년생: 묵었던 일들이 속 시원히 해결되는 길운.

01년생: 감사하고 고마움을 표시하면 좋은 기회 맞는다. 89년생: 내가 해야 할 일을 남에게 미루지 마라. 77년생: 감정 기복이 있으니 유연하게 대처해라. 65년생: 도에 지나치면 곤란한 일이 생긴다. 53년생: 좋을 때도 있고 나쁠 때도 있다. 41년생: 하늘을 비행하니 세상 부러울 것이 없다. 29년생: 개인적인 문제가 타인의 입에 오르내린다.

02년생: 기다리지 말고 스스로 기회를 만들어 나가라. 90년생: 끈기 있게 노력해야 희망이 있다. 78년생: 목표를 세우고 공부하는 것이 발전이다. 66년생: 돌아올 때와 떠날 때를 구별하라. 54년생: 일에 필요 이상으로 매달리면 힘들다. 42년생: 미진했던 일들이 하나씩 풀려나간다. 30년생: 마당에 자잘한 돌멩이는 한쪽에 밀어두어라.

03년생: 자신 있는 쪽으로 승부수를 걸어라. 91년생: 과함이 부족함보다 나쁘게 작용할 운. 79년생: 예민하면 손실을 초래하니 여유를 가져라. 67년생: 결자해지라는 말을 잘 헤아리고 행동하라. 55년생: 인재가 모여있다는 것은 성공의 지름길. 43년생: 급할수록 돌아가라는 말을 실천하라. 31년생: 남의 도움을 얻어서 이루려들지 마라.

04년생: 소소한 충돌이 의외의 파장을 일으킬 수 있다. 92년생: 경망스럽게 행동하지 마라. 80년생: 타인이 간섭이 잦아지는 시기이다. 68년생: 단순한 정보교환이 큰 도움을 준다. 56년생: 일을 도모하기 전에 기반을 구축하라. 44년생: 사업자는 현재위치에서 내실을 기하라. 32년생: 남에게 의지하려는 생각은 패배자와 같다.

05년생: 진행된 일 지켜보면서 재차 확인해야 한다. 93년생: 한 번으로 모든 게 해결되지 않는다. 81년생: 느긋하게 행동하는 것은 어리석은 행동이다. 69년생: 긴장이 지나치면 문제를 어렵게 만든다. 57년생: 적당한 거리를 적당히 유지하는 것이 좋다. 45년생: 보기 좋은 떡이 먹기도 좋다. 33년생: 작게 시작하지만 시간이 지나면서 규모가 커진다.

06년생: 손실되는 일 더 이상 미루어서 될 일이 아니다. 94년생: 반가운 사람을 만나게 된다. 82년생: 멋이란 자기 개성에 어울려야 한다. 70년생: 무엇을 실행하고 요구할지 생각하라. 58년생: 나의 생각이 배치될 가능성이 농후하다. 46년생: 미리 도착해서 기다리는 것이 상책이다. 34년생: 독점욕이 강하면 사람들이 멀리하게 된다.

95년생: 바라는 것을 성취하기는 아직 이르다. 83년생: 절망적인 상황에서도 희망이 있다. 71년생: 이성보다는 감성에 매달려야 효과적. 59년생: 반목하는 일은 없애고 조화를 이루어라. 47년생: 불난 집에 부채질하는 행동은 지양하라. 35년생: 성숙한 모습으로 대하면 모두가 우러러본다.

백운철학원

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