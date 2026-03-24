사망자 시신 싣고 13시간 비행한 英 항공사 논란

홍콩에서 영국 런던으로 향하던 여객기에서 승객이 비행 도중 사망했음에도 회항이나 비상착륙 없이 목적지까지 운항이 이어진 사실이 알려지며 논란이 일고 있다.

21일(현지시간) 영국 매체 더 선 등은 지난 15일 홍콩을 출발해 런던 히드로공항으로 향하던 브리티시 에어웨이즈 BA32편에서 60대 여성 승객이 이륙 약 1시간 만에 숨졌다고 보도했다.

승무원들은 사망한 승객의 시신을 담요로 덮은 뒤 기내 후방 주방(갤리) 공간으로 옮겼고, 항공기는 회항 없이 약 13시간 30분 동안 비행을 이어가 예정대로 런던에 도착했다. 당시 항공기에는 약 330여 명의 승객이 탑승하고 있었고, 이 과정에서 일부 승객들이 회항을 요구하기도 했다.

영국 브리티시 에어웨이즈 항공기. 연합뉴스

또한 시신이 보관된 장소도 논란이 됐다. 해당 주방 공간에는 바닥 난방이 작동 중이었고, 이 때문에 비행 후반부에는 냄새가 주위로 퍼졌다는 주장이 제기됐다. 시신을 화장실에 옮기자는 의견도 있었으나 승무원들이 이를 받아들이지 않았다는 증언도 나왔다.

항공기는 런던 히드로공항에 도착한 뒤에도 곧바로 하차가 이뤄지지 않았다. 경찰이 사망 경위를 확인하기 위해 기내에 탑승하면서 승객들은 약 45분간 좌석에서 대기해야 했다.

국제항공운송협회는 기내에서 사망자가 발생할 경우 다른 승객과 분리해 안정적으로 보관할 것을 권고한다. 가능하면 좌석 등 별도 공간으로 옮기고 시신은 담요 등으로 덮도록 안내하고 있다. 다만 회항이나 비상착륙 여부에 대해서는 의무 규정이 없어서 상황에 따라 기장이 판단한다.

브리티시 에어웨이즈 측은 “모든 절차는 규정에 따라 적절히 진행됐다”며 “고인의 가족과 지인들에게 깊은 애도를 전한다”고 밝혔다. 항공사는 사건 이후 승무원들에게 심리적 지원을 제공했으며, 일부는 충격으로 업무에서 제외된 것으로 전해졌다.

이번 사안을 두고 일각에서는 명확한 국제 기준이 없는 상황에서 기장의 판단을 존중해야 한다는 의견이 나오는 반면, 장시간 비행을 지속한 결정이 적절했는지에 대한 비판도 제기되고 있다.

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