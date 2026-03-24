임광현 국세청장, 체납관리단 방문 “자긍심 가지고 근무해달라”

임광현 국세청장이 23일 대전지방국세청 국세 체납관리단을 방문해 실태확인원과 만나 소통의 자리를 가졌다고 국세청이 밝혔다.

24일 국세청에 따르면 임 청장은 전날 대전지방국세청 1층 교육장에서 체납관리단 실태확인원과 만나 건의사항 등 현장의 목소리를 들었다.

임광현 국세청장이 23일 대전지방국세청에서 실태확인원과 만나 악수를 하고 있다. 국세청 제공

실태확인원은 이 자리에서 사업실패로 일을 하지 못해 실업수당으로 생계를 유지하고 있는 체납자 상담 사례, 강제 경매로 소유 부동산이 이전됐던 어려운 사정을 이야기하다 울어버린 납세자를 위로해 준 사연 등 업무 경험을 공유했다. 또 체납자를 방문해 체납사실과 납부방법을 상세히 안내한 결과, 체납 세금을 모두 납부한 사례도 소개했다.

일부 실태확인원은 업무에 보람을 느낀다면서 “내년에도 국세 체납관리단에서 계속 근무하고 싶다”고 말하기도 했다.

임 청장은 실태확인원들의 건의사항이 반영될 수 있도록 최대한 노력하겠다고 밝혔다. 임 청장은 “현장에서의 따뜻한 소통을 통해 국민 한분 한분의 사정을 세밀히 살펴 주시고, 여러분이 하시는 일이 가치 있고 보람된 일이라는 자긍심을 가지고 근무해 달라”면서 “안전한 실태확인 업무 수행을 위해 납세자와 분쟁이 발생하지 않도록 유연하게 대처해 달라”고 당부했다.

국세 체납관리단은 110조원에 달하는 국세 체납액의 납부를 촉진하기 위해 체납자를 직접 접촉해 납부 능력을 확인하는 작업을 위해 이달 출범했다.

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