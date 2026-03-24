김기문 중기중앙회장, 불출마 선언…“이번 임기 끝으로 회장직 마무리”

김기문 중소기업중앙회장은 중소기업협동조합법 개정안과 관련해 이번 임기를 끝으로 회장직을 마무리하겠다고 24일 밝혔다.

김 회장은 이날 입장문을 통해 “그동안 일부 회원과 협동조합 이사장들의 의사를 존중해 법 개정안에 대한 입장 표명을 자제해 왔으나, 개정안 논의가 연임 여부와 결부되며 논란이 지속되고 있다”며 이같이 말했다.

김기문 중소기업중앙회장이 24일 오전 서울 여의도 중기중앙회에서 열린 중동상황 대응을 위한 중소기업 간담회에서 발언하고 있다. 중소기업중앙회 제공

이어 “이미 시무식과 전임 노조위원장 면담 등을 통해 중앙회장직에 다시 출마할 의사가 없음을 밝힌 바 있다”며 “남은 임기 동안 중동 전쟁 등 어려운 환경에 처한 중소기업과 소상공인을 위해 최선을 다하겠다”고 강조했다.

그러면서 “차기 중앙회장도 공정하고 투명하게 선출돼 중소기업계의 화합이 이뤄질 수 있도록 마지막까지 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.

김 회장은 2007년 23대 회장에 취임해 24대(2011∼2015년)까지 8년간 회장으로 지냈다. 이후 추가 연임 제한에 따라 한 차례 공백 뒤 2019년 26대에 선출돼 4년의 임기를 거쳐 2023년 27대까지 연임했다. 김 회장의 이번 임기는 내년 2월까지다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지