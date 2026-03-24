BBQ, 가맹점주 보호 강화…상생 강화 위한 동행위원회 개최

제너시스BBQ 그룹은 원가 상승과 수급 불안 등 외부 환경 변화 속에서 가맹점주와의 상생 강화를 위한 동행위원회를 진행했다고 24일 밝혔다.

제너시스BBQ 그룹은 원가 상승과 수급 불안 등 외부 환경 변화 속에서 가맹점주와의 상생 강화를 위한 동행위원회를 진행했다고 24일 밝혔다. BBQ 제공

BBQ는 가맹점주들과 동행위원회를 열고 외식업 전반의 불확실성이 커지는 상황에 대한 대응 방향을 공유했다.

가맹점주의 안정적인 영업 환경 유지를 최우선 과제로 두고, 최근 AI(조류 인플루엔자) 여파로 인해 상당 기간 불안함을 보이는 육계 가격 상승 기류의 원인과 수급 불안 여파를 가맹점주들에게 자세히 설명했다.

신선육의 안정적 공급을 위해 결품이 발생하지 않도록 구매전략을 공유하고, 가격 상승분 일부를 본사가 부담해 공급 안정성을 유지하고 수급 불안을 최소화한다는 방침도 언급했다.

중동 지역 리스크에 따른 국제유가 상승이 비닐 쇼핑백, 알루미늄 용기, 물류비 등 전반적인 원가 인상으로 이어질 가능성에 대해서도 설명이 이어졌다.

본사는 이러한 비용 상승 요인을 최대한 흡수하며 가맹점주의 부담을 최소화하는 방향으로 대응하고 있다는 점을 강조했다.

자리에서는 신메뉴 출시 전략과 메뉴 운영 효율화를 위한 ‘인&아웃’ 정책을 두고 패밀리들의 다양한 의견이 제시됐다.

지난해 BBQ 마케팅 활동의 효과와 보완점에 대한 이야기도 나왔으며, 자사 애플리케이션 개선을 위한 논의도 주요 의제로 다뤄졌다.

BBQ 관계자는 “앞으로도 현장의 의견을 기반으로 정책을 지속적으로 개선하고, 실질적인 상생 구조를 더욱 강화하겠다”고 말했다.

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