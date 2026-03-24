300억 건물주, 방에서 다이아몬드 키운다…서장훈 "현대판 연금술"

랩 그로운 다이아몬드를 키워 300억 건물주가 된 다이아몬드 전문가의 제작 비밀이 공개됐다. 유튜브 채널 'EBSDocumentary (EBS 다큐)' 영상 캡처

랩 그로운 다이아몬드를 키워 300억 건물주가 된 다이아몬드 전문가 강승기의 제작 비밀이 공개됐다.

25일 오후 방송되는 EBS ‘서장훈의 이웃집 백만장자’에서는 국내 최대 귀금속 상권, 종로3가를 꽉 잡은 자타공인 다이아몬드 전문가 강승기가 출연했다.

그는 국내 최초이자 전 세계 8번째로 실험실에서 키우는 다이아몬드인 ‘랩 그로운 다이아몬드’ 생산에 성공한 인물로, 독자적인 기술을 개발해 특허까지 획득했다.

다이아몬드에 인생을 걸어 특허까지 획득한 강승기. 유튜브 채널 'EBSDocumentary (EBS 다큐)' 영상 캡처

이번 방송에서는 서장훈과 장예원이 종로 한복판에 위치한 강승기의 다이아몬드 빌딩을 직접 방문, ‘실험실의 보석’이라 불리는 랩 그로운 다이아몬드에 관한 모든 것을 파헤쳤다.

강승기는 “보통 다이아몬드는 광산에서 캔다고 생각하는데 저희는 방에서 키운다”는 파격적인 설명으로 시작부터 두 사람을 놀라게 했다.

이어 직접 키운 랩 그로운 다이아몬드로 제작한 눈부신 광채의 보석들이 연이어 공개되며 단숨에 시선을 강탈했다.

"가짜 다이아몬드가 아니냐"는 질문에 "진짜 다이아몬드"라고 답하는 강승기. 유튜브 채널 'EBSDocumentary (EBS 다큐)' 영상 캡처

하지만 서장훈이 “그럼 가짜 다이아몬드 아니냐”며 직설적인 질문을 던지자, 강승기는 “실험실에서 키웠다고 가짜가 아니다. 천연 다이아몬드와 성분이 100% 똑같다”고 반박했다.

이어 그는 “보석 감정사가 하루 종일 현미경으로 봐도 천연 다이아몬드와 랩 그로운 다이아몬드를 구별할 수 없다”고 덧붙여 놀라움을 안겼다.

강승기는 천연 다이아몬드와 랩 그로운 다이아몬드 구별법부터 많은 사람들이 혼동하는 큐빅과 다이아몬드를 구별하는 방법까지 속 시원하게 공개했다.

자신이 가진 다이아몬드에 관한 지식을 모두 공개하는 강승기. 유튜브 채널 'EBSDocumentary (EBS 다큐)' 영상 캡처

그러자 서장훈은 “직접 맞혀보겠다”며 즉석에서 천연과 랩 그로운 다이아몬드 구별에 호기롭게 도전장을 내밀었다. 승부사의 눈빛으로 다이아몬드를 번갈아 살피던 서장훈이 깊은 고민 끝에 하나를 선택하자 이를 지켜보던 강승기는 묘한 미소를 지어 궁금증을 증폭시키기도 했다.

물리적·화학적·광학적 특성이 완전히 동일해 맨눈으로는 사실상 구별이 불가능하다는 두 다이아몬드, 과연 서장훈의 촉은 진짜 천연 다이아몬드를 찾아낼 수 있을지, 그 결과는 방송에서 확인할 수 있다.

이번 방송에서는 랩 그로운 다이아몬드 제작 비법도 함께 공개될 예정이어서 더욱 관심을 모은다. 이 과정에서 ‘다이아몬드 씨앗’의 존재가 공개되며 분위기가 단숨에 뜨거워졌다.

'다이아몬드 씨앗'으로 다이아몬드를 만들 수 있다. 유튜브 채널 'EBSDocumentary (EBS 다큐)' 영상 캡처

서장훈은 “다이아몬드 씨앗까지 만들 수 있다니… 거의 돈을 찍어내는 수준 아니냐. 말 그대로 현대판 연금술 같다”며 감탄을 금치 못했다. 이어 강승기가 품속에서 꺼낸 ‘다이아몬드 씨앗’의 정체에 현장이 순식간에 술렁였다.

‘다이아몬드’를 키워낼 수 있는 ‘씨앗’의 정체는 무엇일지, 그가 키워내는 랩 그로운 다이아몬드는 어떤 가치를 지니고 있을지 본 방송에서 공개된다.

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