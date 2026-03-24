청년 해외 취업 어떻게?…강서구, 코엑스 마곡서 설명회 개최 [지금 우리 동네는]

서울 강서구가 이달 31일 오후 2시 코엑스 마곡에서 ‘글로벌 취업 지원 설명회’를 개최한다고 24일 밝혔다.

이번 설명회는 지역 내 청년 구직자들의 해외 취업을 돕기 위한 것으로, 이달 30일부터 다음 달 2일까지 코엑스 마곡에서 열리는 ‘2026 한국 비즈니스 엑스포 강서’와 연계해 진행한다.

서울 강서구가 이달 31일 오후 2시 코엑스 마곡에서 ‘글로벌 취업 지원 설명회’를 연다. 강서구 제공

한국 비즈니스 엑스포는 국내 최대 규모의 한인 경제인 네트워크 행사로 사단법인 세계한인무역협회가 주관한다. 구는 서울 자치구 가운데 처음으로 엑스포 유치에 성공했다.

엑스포에는 전 세계 75개국 156개 지회의 월드옥타 회원과 해외 바이어, 기관 관계자 등 약 5000명이 참여할 예정이다.

설명회에서는 연도별 해외 취업 인원과 지역별 분포, 주요 취업 업종, 장기체류 현황 등 관련 통계와 정보를 공유한다. 특히 호주 멜번 김채희 지회장(요식업), 미국 뉴저지 황선영 지역회장(컨설팅), 필리핀 마닐라 김정훈 위원장(공연기획) 등 해외에서 활동 중인 월드옥타 회원들이 강사로 나서 취업 동향과 생활 환경, 비자 발급, 취업 절차 등을 안내한다. 강의 후에는 질의응답도 진행한다.

참가를 원하는 청년 구직자는 구 누리집 또는 사회관계망서비스(SNS)에 게시된 링크로 접속해 신청하면 된다. 모집 인원은 선착순 100명이다.

엑스포 기간에는 글로벌 취업 지원 설명회 외에도 국내 기업과 차세대 경제인들의 해외 진출 및 교류 활성화를 위한 다양한 프로그램들이 열린다. 31일부터 다음 달 1일까지는 코엑스마곡 1층 전시장에서 국내 320여개 기업이 참여하는 ‘전시‧수출상담회’를 만나볼 수 있다. 31일 코엑스마곡 5층 회의실에서는 국내외 유망 인공지능(AI) 벤처기업들이 혁신적인 아이템을 선보이는 ‘글로벌 AI 스타트업 대회’가 진행된다.

구 관계자는 “이번 엑스포가 국내의 유망한 기업과 인재들이 세계 무대로 뻗어나가는 교두보가 되길 바란다”며 “성공적인 엑스포 개최를 위해 구의 역량을 최대한 발휘하여 만반의 준비를 하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지