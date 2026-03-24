11세 연하와 결혼 김종민 "5월 임신 계획…딸·아들 원해"

그룹 코요태 멤버 겸 방송인 김종민이 구체적인 2세 계획을 공개한다.
25일 오후 8시 30분 방송되는 KBS 2TV 육아 예능 프로그램 '슈퍼맨이 돌아왔다' 614회에서는 김종민이 일일 아빠 체험에 나서는 모습이 그려진다.
김종민은 코미디언 손민수·임라라 부부의 쌍둥이 남매(강이·단이)를 만나 육아를 연습한다.
김종민은 쌍둥이를 만나기 전 손 씻기와 가글, 체온 체크 등 신생아 방문 수칙을 직접 챙기며 "강단둥이남매에게 좋은 기운을 받고 싶다"고 말한다.
특히 이날 방송에서 김종민은 자신의 2세 계획을 구체적으로 밝힌다.
그는 "오는 4~5월 임신해서 내년 출산을 계획하고 있다"며 "딸 하나 아들 하나를 낳고 싶다"고 말한다.
이어 예비 아빠로서 건강 관리에 매진하고 있다는 근황도 전했다.
김종민은 "자연임신이 목표"라며 "설탕과 밀가루를 줄이는 등 건강 관리에 힘쓰고 있다"고 덧붙였다.
김종민은 지난해 4월 11세 연하 비연예인과 결혼했다.
<뉴시스>
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