강원대병원, 민주당 허영∙우상호에 상급종합병원 추가 지정 건의

강원대병원이 상급종합병원 추가 지정을 정치권에 건의했다.

강원대병원은 이달 23일 더불어민주당 허영 의원, 우상호 강원도지사 후보와 ‘지역완결형 의료 실현을 위한 강원 권역책임의료기관 발전방향 간담회’를 개최했다고 밝혔다.

남우동 병원장이 더불어민주당 허영 의원, 우상호 강원도지사 후보에게 상급종합병원 추가 지정을 건의하고 있다. 강원대병원 제공

강원대병원은 강원도 내 유일한 국립대병원으로 25개 공공의료 센터를 운영 중임에도 영서 이북 50만명이 상급종합병원 사각지대에 놓여 있음을 지적하며 상급종합병원 추가 지정을 건의했다.

아울러 전국 국립대병원 중 최소 부지로 권역외상센터·감염병병원 등 확충이 구조적으로 불가능한 현실을 들어 800병상 규모 신축이전에 대한 정부·지자체의 지원을 요청했다.

오는 2036년 완공을 기준으로 소요 예산은 9642억원으로 추산된다.

특히 현 부지는 전국 국립대병원 중 가장 협소하고 제주대병원의 3분의 1에도 미치지 못하고 있어 권역외상센터, 감염병 전담병원, 소아응급의료센터 등을 확충하는 것이 관련법상 구조적으로 불가능한 실정이다.

더욱이 최근 의대증원에 따른 교육공간 수요까지 늘어나며 현재 병원 부지에서는 더 이상의 발전을 꾀하기가 어렵다는 입장이다.

허 의원은 "상급종합병원 지정 기준 개선과 신축이전이 신속히 이루어지도록 국회 차원에서 적극 지원하겠다"고 말했다. 우 후보는 "강원대병원이 책임을 다하는 만큼 도 차원의 행정 지원을 아끼지 않겠다"고 화답했다.

남우동 병원장은 "지역의료 완결성 실현을 위한 책임을 다할 것"이라며 그에 걸맞은 제도적·재정적 지원을 촉구했다.

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