“봄꽃여행 오세요”… 부천시, 28일 진달래동산 감성 체험형 축제 팡파르

“봄꽃여행 오세요.”

경기 부천시가 28일부터 내달 5일까지 9일간 부천종합운동장 일원과 진달래동산에서 ‘2026년 부천 페스타(B-festa)’를 개최한다. 24일 시에 따르면 이번 ‘부천 페스타’는 봄·여름·가을·겨울 사계절을 아우르는 지역의 대표 통합 문화관광 브랜드다.

2026년 부천 페스타(B-festa)-봄꽃여행 포스터

연중 첫 번째로 ‘봄꽃여행’ 행사가 추진된다. 올해 ‘부천연화(진달래로 여는 가장 아름다운 시간)’를 주제로 봄꽃 감성과 지역 콘텐츠가 결합한 체험형 축제로 연다.

단순 관람을 넘어 체험·감성·로컬 소비 중심으로 변화하는 흐름에 맞춘다고 시는 설명했다. 도심 유휴공간을 활용한 공간 구성, 체류형 소비 유도(먹거리·체험·굿즈), 사회관계망서비스(SNS) 감성 포토존 중심으로 기획했다.

주요 프로그램으로는 플리마켓, 전통시장·상점가·중소기업 제품 판매, 푸드트럭 및 식품 팝업스토어, 버스킹 공연 등이 구성됐다. 100여개 부스 규모로 시민과 관광객이 함께 이끌도록 유도한다. 아울러 관내 대학이 참여하는 ‘라이즈존’을 운영한다.

시는 ‘부천 페스타’를 지난해와 올해 각각 도입기, 성장기에 이어 2027년 성숙기 단계로 발전시킬 방침이다. 지역 예술인과 소상공인, 시민들이 자연스럽게 어울리는 민관 협력형 축제 모델을 강화해 나간다.

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