넥슨 ‘메이플스토리’, BTS 진과 두 번째 컬래버레이션 실시

넥슨은 인기 온라인게임 ‘메이플스토리’에 그룹 방탄소년단 멤버 진과의 컬래버레이션 이벤트를 적용했다고 24일 밝혔다.

넥슨은 인기 온라인게임 ‘메이플스토리’에 그룹 방탄소년단 멤버 진과의 컬래버레이션 이벤트를 적용했다고 24일 밝혔다. 넥슨 제공

2022년 ‘출근용사 김석진’에 이어 ‘출근용사 김석진 리턴즈’로 선보이는 이번 두 번째 컬래버는 진이 직접 ‘메이플스토리’의 서비스 23주년을 기념하는 게임 이벤트와 아이템 등을 기획하는 구성으로 진행한다.

기획 회의에 참여하고 NPC 진의 목소리를 직접 녹음하는 등 ‘출근용사 진’의 다채로운 모습을 담은 영상은 총 네 차례에 걸쳐 ‘메이플스토리’ 공식 홈페이지와 유튜브 채널에 공개한다.

넥슨은 컬래버 이벤트 ‘진의 신비한 정원’도 시작한다. 성장 비료를 모아 NPC 진이 발견한 특별 모종을 성장시키는 이벤트로 레벨에 따라 다양한 보상이 주어진다.

이와 함께 넥슨은 다양한 컬래버 상품도 선보일 예정이다.

넥슨 관계자는 “‘메이플스토리’와 진의 컬래버레이션에 관한 더욱 자세한 내용은 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다”고 말했다.

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