'설계수명 20년' 넘긴 노후 풍력발전기서 3명 사망… 영덕군 "전면철거 추진" 건의

한 달여 전 중대 파손 사고가 났던 경북 영덕 풍력발전단지에서 풍력발전기 정비 작업 중 화재로 인해 3명의 사망 사고까지 발생한 가운데 영덕군이 풍력발전기 전면 철거를 추진하기로 했다.

24일 오전 경북 영덕군 영덕읍 창포리 풍력발전단지 내 한 풍력발전기가 검게 그을려 있다. 해당 발전기에서는 전날 불이나 발전기에 올라가서 수리하던 작업자 3명이 숨졌다. 연합뉴스 제공

김광열 영덕군수는 24일 "지은 지 20년이 지나서 낡은데다 연이어 사고가 난 만큼 철거를 추진하려고 한다"며 "영덕군이 권한은 없지만 기후에너지부 등 정부에 건의할 방침"이라고 말했다.

영덕군 등에 따르면 전날 불이 난 풍력발전기를 포함해 영덕풍력발전단지 내 풍력발전기 24기는 2005년 준공돼 설계수명 20년을 넘겼다.

설계수명은 설계 단계에서 정상적인 운전이 가능하다고 보장하는 기간을 말한다.

다만 유지보수나 환경 등에 따라 설비 수명이 달라질 수 있어 설계수명이 지났다고 해서 설비를 교체해야 한다거나 철거해야 한다는 규정은 없다.

이런 상황에서 23일 오후 1시 11분쯤 영덕군 영덕읍 창포리 풍력발전단지 내 풍력발전기 19호기에서 불이 나 발전기에 올라가서 수리하던 작업자 3명이 지상 출입구와 추락한 블레이드(날개)에서 숨진 채 발견됐다.

또 블레이드가 추락하면서 불이 주변으로 번져 산불로 이어졌으나 같은 날 오후 6시 15분쯤 산불은 진화됐다.

앞서 지난달 2일에는 가동 중이던 풍력발전기 21호기의 블레이드(날개) 파손에 따른 타워구조물(기둥) 꺾임 사고가 발생했다.

영덕풍력발전 운영사는 사고가 난 2기 외에 이미 2기를 철거했다.

이에 따라 군은 사고가 난 2기를 포함해 남은 22기의 발전기 철거를 건의하기로 했다.

김광열 군수는 "언제까지 가동할 수 있다는 규정은 없지만 이번 사고로 더는 유지하기 어렵지 않나 생각한다"고 밝혔다.

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