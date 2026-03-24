하늘엔 블랙이글스, 땅에선 이찬원…경북도민체전 ‘역대급 볼거리’

경북도청 이전 10주년을 기념해 안동·예천이 경북도민체전 사상 첫 공동 개최에 나선다.

24일 경북도에 따르면 제64회 경북도민체육대회는 4월3~6일 나흘간 안동시와 예천군 일원에서 열린다.

‘함께여는 화합체전, 미래여는 경북도민’을 주제로 30개 종목에 22개 시·군 선수단 1만2000여명이 참가해 열띤 경쟁을 펼칠 예정이다. 대회는 안동시 20개 경기장과 예천군 13개 경기장을 비롯해 포항·김천·구미 등 관외 경기장 4개소까지 모두 37개소에서 열린다.

성화는 경주 토함산과 안동 임청각, 예천 개심사지에서 각각 채화해 하나로 모은다. 올해 개회식은 기존 종합운동장을 벗어나 경북도청 새마을광장에서 ‘광장형 행사’로 열린다. 도민 누구나 참여할 수 있는 열린 축제의 장으로 조성해 신도시 활성화와 상생 발전을 도모한다는 계획이다.

개회식 당일에는 대한민국 공군 특수비행팀인 블랙이글스의 축하 비행이 행사의 포문을 연다. 식전 공연으로는 안동 차전놀이와 가수 노라조의 무대가 주민을 기다리고 있다. 식후에는 이찬원과 장민호, 하이키 등 인기 가수의 공연이 이어져 축제 분위기를 한층 고조시킨다.

도는 대회 기간 3만명 이상이 안동과 예천을 찾아 숙박과 음식업 등 상권 활성화를 기대하고 있다. 도는 대회의 성공적인 개최를 위해 40억원의 시설비를 투입해 낡은 체육시설도 개보수했다.

나흘간의 대장정을 마무리하는 폐회식은 4월6일 예천진호국제양궁장에서 치러진다. 다음 개최지인 영주시와 봉화군에 대회기를 전달하며 화합의 소통을 이어간다. 식후 행사로는 가수 박서진과 윤윤서의 축하 공연과 함께 은하수 대동제로 대단원의 막을 내린다.

도 관계자는 “이번 체전이 스포츠를 통해 도민이 하나 되고 서로에게 힘이 되는 따뜻한 화합의 장이 되길 바란다”며 “60년 역사의 도민체전은 이번 안동·예천 공동 개최를 기점으로 경북의 미래를 새롭게 밝히는 소통과 연대의 이정표가 될 것”이라고 말했다.

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