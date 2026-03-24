천만다행! ‘골든보이’ 이강인의 발목 상태가 나쁘지 않다...손흥민 부진-황인범 부상으로 빠진 ‘홍명보호’, 이강인이 코트디부아르전 해법될까

그나마 다행이다. 주축 선수들의 잇따른 부상으로 신음하던 ‘홍명보호’가 한시름을 놓게 됐다. 한국 축구대표팀 공격의 핵심 역할을 해줘야 할 ‘골든보이’ 이강인(파리 생제르맹)의 발목 상태가 생각보다는 나쁘지 않다는 소식이다.

홍명보 감독이 지휘하는 한국 축구대표팀은 A매치 2연전의 첫 경기인 코트디부아르전을 치를 영국 런던 북서쪽 밀턴킨즈에 23일(이하 현지시간) 입성했다. 홍 감독 등 코치진과 함께 이동한 국내파 선수들과 각자 결전지로 온 유럽파 선수들은 숙소에서 만나 서로를 반겼다.

사진=AP연합뉴스

A매치 전 소속팀 파리 생제르맹(PSG)의 마지막 경기에서 발목을 다쳤던 이강인도 이날 대표팀에 합류했다. 이강인은 지난 21일 니스와의 리그1 원정 경기에 선발 출장해 후반 14분, 동료에게 패스하자마자 상대 미드필더 유수프 은다이이시미예가 이강인의 왼쪽 발목 아킬레스건 부위를 강하게 밟았다. 쓰러진 이강인은 왼손으로는 발목을 부여잡고 매우 고통스러워했다. 은다이이시미예는 레드카드를 받았고, 이강인은 교체됐다.

중계 영상을 보면 발목이 크게 꺾인 터라 부상 정도가 심각한 건 아닌지 우려의 목소리가 적지 않았다. 그러나 대표팀 관계자는 “현재 이강인은 (발목 상태에) 큰 무리 없는 것으로 파악했다. 본인도 괜찮아 보인다. 물론 정확히 상태가 어떤지 체크는 해봐야 한다”고 말했다.

대표팀의 최전방과 중원이 부상과 부진으로 우려를 사고 있는 상황이라 이강인의 발에 기대가 많이 쏠리는 상황에서 발목 부상 상태가 최악은 아니라는 건 희소식이다. 대표팀의 상징이자 주장인 손흥민(LAFC)의 득점포가 싸늘하게 식은 모습이다. 손흥민은 소속팀에서 페널티킥으로만 한 골을 넣었을 뿐 올해 공식전 9경기에서 필드골을 하나도 넣지 못했다. 중원에서는 박용우(알아인), 원두재(코르파칸) 등이 일찌감치 부상으로 전열에서 이탈한 상황에서 홍명보호의 공수 핵심 연결고리 역할을 하는 ‘중원 사령관’ 황인범(페예노르트)마저 이번 소집을 앞두고 부상으로 낙마했다. 2선에서 연결고리 역할을 해줘야 할 이강인의 어깨가 무거울 수밖에 없는 이유다. 패스로 공격의 활로를 뚫을 줄 아는 이강인이 꼭 풀타임이 아니더라도 코트디부아르전에 나설 수만 있다면 대표팀에 큰 힘이 될 수 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지