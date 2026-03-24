박재현 "16세 연하 전처, 신내림 받고 1년 뒤 말해"

배우 박재현이 16세 연하 전처 한혜주의 새 삶을 지켜보다가 "생각만 해도 기분 더럽다"며 격한 반응을 터뜨려 궁금증을 끌어올린다.

24일 오후 10시 방송되는 TV CHOSUN 'X의 사생활' 2회에서는 '서프라이즈'를 통해 얼굴을 알린 연기자 박재현이 스튜디오에 출연한다.

'X의 사생활'. TV CHOSUN 제공

VCR 속 한혜주는 딸을 어린이집에 보낸 뒤 또 다른 거처로 향한다. 모두가 놀라워하는 사이, 한혜주는 한복 차림으로 나타나 궁금증을 자아낸다.

이내 은밀하게 마련된 공간의 불당 앞에 선 그의 모습이 공개되자, 정경미는 "직업이?"라며 당황한다.

한혜주는 "제가 일하고 있는 신당"이라며 "이혼 후 무속인의 삶을 살고 있다"고 밝혀 충격을 안긴다.

박재현은 "신내림을 받고 1년 뒤에 말해주더라"고 털어놓는다.

천록담은 "대박이다"라며 말을 잇지 못 한다.

한혜주는 "이혼과 동시에 신내림을 받았다. 이혼도 신의 길을 가기 위해 겪은 과정이라고 생각한다"고 덧붙인다.

<뉴시스>

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