박재현 "16세 연하 전처, 신내림 받고 1년 뒤 말해"

배우 박재현이 16세 연하 전처 한혜주의 새 삶을 지켜보다가 "생각만 해도 기분 더럽다"며 격한 반응을 터뜨려 궁금증을 끌어올린다.
24일 오후 10시 방송되는 TV CHOSUN 'X의 사생활' 2회에서는 '서프라이즈'를 통해 얼굴을 알린 연기자 박재현이 스튜디오에 출연한다.
VCR 속 한혜주는 딸을 어린이집에 보낸 뒤 또 다른 거처로 향한다. 모두가 놀라워하는 사이, 한혜주는 한복 차림으로 나타나 궁금증을 자아낸다.
이내 은밀하게 마련된 공간의 불당 앞에 선 그의 모습이 공개되자, 정경미는 "직업이?"라며 당황한다.
한혜주는 "제가 일하고 있는 신당"이라며 "이혼 후 무속인의 삶을 살고 있다"고 밝혀 충격을 안긴다.
박재현은 "신내림을 받고 1년 뒤에 말해주더라"고 털어놓는다.
천록담은 "대박이다"라며 말을 잇지 못 한다.
한혜주는 "이혼과 동시에 신내림을 받았다. 이혼도 신의 길을 가기 위해 겪은 과정이라고 생각한다"고 덧붙인다.
<뉴시스>
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