'마당발' 홍석천, 딸 결혼식에 박보검·이병헌 오나

홍석천이 딸의 결혼을 알리기 위해 역대급 청첩장 모임을 계획했다.

23일 방송된 TV CHOSUN '조선의 사랑꾼'에서는 55세를 맞이한 홍석천이 자신의 생일파티 마지막에 딸의 결혼을 발표했다.

'조선의 사랑꾼'. TV CHOSUN 제공

홍석천은 "요즘 (딸이 가장 좋아하는 김재중의) 스케줄이 너무 바쁘다"면서 박보검, 이병헌, 이진욱, '아이들' 미연 등 다양한 예상 하객을 열거했다.

친엄마인 작은 누나는 "이혼했을 때, 애들 데리고 짐만 싸서 서울에 왔는데 물에 빠진 누나를 구출해 준 감사한 동생"이라며 홍석천에 대한 고마움을 전했다.

홍석천은 딸의 깜짝 결혼 발표 소식과 동시에 손님들에게 재미를 선사하기 위해 '예비 사위를 찾아라' 코너를 준비했다.

예비 사위는 정체를 숨기고 손님들 사이에 자연스럽게 섞여 들었다.

예비 사위는 "잘생긴 모델분들이 오시니까, 아버님 생신 파티인지 제 조롱 잔치인지 모르겠다"며 너스레를 떨었다.

모델들 사이에서 성공적으로 예비 남편을 되찾은 딸은 '아빠' 홍석천에게 "시상식에서 여태 상을 못 받아서 마음에 한이 있는 것 같아 트로피를 준비했다"며 '좋은 아빠 상'을 수여해 뭉클한 감동을 자아냈다.

<뉴시스>

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