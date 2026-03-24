LG화학 여수2공장 가동 중단…중동 전쟁 여파

연합뉴스

중동 전쟁으로 나프타 수급 차질이 심화되면서 국내 최대 석유화학 산업단지 내 공장들이 속속 가동을 멈추고 있다.

23일 석유화학 업계에 따르면 LG화학은 이날부터 전남 여수 국가산단 내 80만 톤 규모의 나프타분해시설(NCC) 2공장 가동을 중단하기로 했다.

호르무즈해협 봉쇄가 길어지면서 나프타 수급난이 심화한 데 따른 것이다.

LG화학은 나프타 공급이 원활해질 때까지 120만 톤 규모인 1공장만 돌릴 계획이다.

여천NCC 역시 “생산량을 조정하는 단계에서 작은 공정부터 필요에 따라 가동 중단을 결정했다”며 이날부터 올레핀 전환 공정 가동을 멈췄다.

이와 관련해 정부는 긴급 수급 조정 명령과 같은 강도 높은 조치를 통해 나프타를 차질 없이 공급할 계획이다.

산업통상부 중동상황대응본부의 고위 관계자는 이날 진행한 일일 브리핑에서 “나프타를 생산하는 어느 한 공장이 셧다운했다고 해서 석유화학 산업 전체가 멈추는 것은 아니다”라며 “현재 어려움을 겪는 곳들은 국내 정유사로부터 직접 나프타를 받지 않고 해외에서 수입하는 경우”라고 설명했다.

실제로 LG화학은 그동안 나프타의 절반은 GS칼텍스로부터, 나머지 절반은 해외 수입으로 충당해왔다.

정부 고위 관계자는 “나프타의 경우 현재 4월 말, 5월 초까지는 수급이 가능한 것으로 보고 있다”며 “4월 중순쯤 비축유를 방출하고 수출제한 조치, 수급 조정 명령 등을 진행한다면 수급 가능 기간은 5월 초에서 계속 더 늘어날 것”이라고 강조했다.

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