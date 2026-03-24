이영자, 정선희와 7년만 재회…“싸운거 아냐”

tvN STORY '남겨서 뭐하게' 화면 캡처

방송인 이영자가 정선희와 7년 동안 연락을 끊은 이유를 밝혔다.

23일 방송된 tvN STORY '남겨서 뭐하게'에는 정선희가 게스트로 출연해 이영자와 오랜만에 만나는 모습이 그려졌다.

이영자와 정선희는 오랜 기간 우정을 이어왔다. 그러나 2008년 친구 최진실과 정선희의 남편 안재환이 연달아 세상을 떠나며 힘든 시간을 보냈다.

정선희는 7년 동안 연락을 끊은 이유에 관해 "우리는 각자도생이라는 게 있다. 너무 아픈 일들을 서로가 겪어서 서로를 보면 그 상처가 생각나니까 계속 그 일을 얘기하기도 싫고, 외면하고 싶었던 거 같다. 암묵적으로 각자도생하자 했다"고 전했다.

이에 이영자는 "선희 입장에서는 그랬을 거고 내 입장에서는 내가 연락하지 못한 이유는 그때만 생각하면 지금도 트라우마가 있다"고 말했다.

그러면서 "그 트라우마를 이겨내지 못해서 우리끼리 지금 단합하고 하지 못하는 거 같다. 생각나니까"라고 했다.

정선희는 "멀리서 박수쳐주는 좋은 느낌으로 계속 응원하고 있다"고 했다.

두 사람은 오랜 공백에 대해 "싸워서 안 만난 건 아니고 각자 바쁘게 살다 보니 멀어졌다"고 설명했다. 이어 이영자는 "내가 성격이 급해서 좋은 언니가 되지 못했을까 생각했다"고 털어놓기도 했다.

무거운 이야기 속에서도 특유의 유쾌한 티키타카는 이어졌다. 정선희는 "이제 좀 벌잖아"라고 농담을 건넸고, 이영자 역시 "빚 갚아야지"라고 받아치며 웃음을 자아냈다.

이영자는 "섭외가 갈 정도면 이제 많이 일어선 것 같아 다행이다"라며 진심 어린 응원을 전했다.

또한 이날 촬영 장소가 파주인 이유도 공개됐다. 이영자는 "파주에서 처음 같이 일을 시작했다"며 과거 프로그램 '금촌댁네 사람들'을 언급해 두 사람의 인연을 떠올리게 했다.

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