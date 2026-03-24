'아카데미 주제가상' 케데헌 '골든', 빌보드 '핫100' 역주행…5위

글로벌 신드롬이 여전한 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스(K-Pop Demon Hunters·케데헌)' OST '골든'이 미국 빌보드 싱글차트 '핫100' 상위권에서 장기집권 중이다.

이재(EJAE)가 지난 15일(현지 시간) 미 캘리포니아주 로스앤젤레스 돌비 극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식에서 케이팝 데몬 헌터스(케데헌) OST '골든'으로 최우수 주제가상을 받은 뒤 프레스룸에서 포즈를 취하고 있다. AP연합뉴스

23일(이하 현지시간) 빌보드가 홈페이지에 게재한 28일자 차트 예고기사에 따르면, '케이팝 데몬 헌터스' 속 가상 걸그룹 '헌트릭스'의 '골든'은 지난 주보다 2계단 상승한 5위를 차지했다.

앞서 '골든'은 해당 차트에서 통산 8주 1위에 올랐다. 이번 주까지 해당 차트엔 39주째 머물렀다.

'골든'은 지난 15일 열린 '제 98회 아카데미 시상식'에서 주제가상을 받은 만큼, 당분간 이 같은 상승세는 이어질 것으로 보인다. 아카데미 수상 이후 디지털 송 세일즈 차트에서 185% 급증한 판매량으로 1위를 탈환했다.

한편, 미국 컨트리스타 엘라 랭글리(Ella Langley)의 '추진 텍사스(Choosin' Texas)'가 지난주에 이어 '핫 100' 1위를 지켰다. 통산 4주째 1위다.

<뉴시스>

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