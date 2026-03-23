트럼프 “이란과 이틀간 대화… 모든 군사공격 5일간 유예”

도널드 트럼프 미국 대통령이 중동전쟁 해결을 위해 지난 이틀간 이란과 대화를 나눴다고 23일(현지시간) 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 자신의 트루스소셜을 통해 “지난 이틀간 미국과 이란 양국이 중동지역의 적대행위를 완전하고 전면적으로 해소하기 위해 매우 유익하고 생산적인 대화를 나눴다”고 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AP연합뉴스

그는 “심도 있고 건설적인 대화를 바탕으로 이란의 발전소 및 에너지시설에 대한 모든 군사적 공격을 5일간 유예하도록 국방부에 지시했다”고 설명했다.

트럼프 대통령은 이번 주 내내 이란과의 대화가 계속될 것이라며 협상 결과에 따라 군사행동 재개 여부가 결정될 것이라고 밝혔다.

그는 지난 21일 이란에 48시간 이내에 호르무즈 해협을 개방하지 않으면 발전소를 초토화하겠다고 경고하면서 확전 우려를 키웠다.

그러나 이란과 이면에서 대화를 진행해왔다는 점이 확인됨에 따라 협상에 대한 기대감이 커질 것으로 전망된다.

트럼프 대통령의 이같은 입장 선회는 트럼프 대통령의 전형적인 ‘벼랑 끝’ 외교, ‘미치광이(Madman Theory)’ 전략으로 풀이되고 있다. 최후통첩 이후 다시 유화책을 펼치며 자신이 원하는 결과물을 이끌어 내기 위한 외교 전략이라는 것이다.

로이터 통신 등 외신에 따르면 트럼프 대통령의 이날 발언으로 세계 금융 시장은 안도의 한숨을 쉬는 분위기다.

뉴욕타임스는 이날 트럼프 대통령의 공격 중단 지시 메시지에 국제유가가 급락했다고 전했다. 트럼프 대통령의 ‘최후통첩’ 경고에 한 때 110달러까지 치솟았던 브렌트유가 100달러 아래로 떨어졌다.

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