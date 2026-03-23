‘예술을 넘어 휴머니즘으로’…9월 송도서 ‘그라운드아트페어’ 개최

작가가 부스 위치를 선정하고 작가만의 생각으로 작품을 선별해 전시 디스플레이도 준비하는 작가 중심의 새로운 아트페어 ‘그라운드아트페어(G-round ART FAIR 2026∙포스터 등)’가 오는 9월 송도컨벤시아에서 열린다.

세계일보(이기식 사장) 주최로 열리는 이번 아트페어에는 ‘Beyond Art, Becoming Humanism(예술을 넘어 휴머니즘이 되다)’를 주제로 신진 작가부터 중견, 원로 작가, 유고작가, 현대미술 거장에 이르기까지 다양한 세대 작가들의 회화·조각·설치 등 폭넓은 장르의 작품들이 소개된다.

특히 이번 아트페어를 시작으로 ‘그라운드아트페어’란 브랜드로 일본과 미국 등에서도 아트페어를 열 계획이고, 해외에선 국내 갤러리와 해외 갤러리가 함께 참여하는 갤러리 중심 방식으로 진행할 계획이다.

그라운드아트페어의 홈페이지도 기존과 많이 다르다. 그라운드아트페어 홈페이지에선 아티스트플랫폼과 연계해 홈페이지 내에서 부스를 클릭하면 어느 작가가 어느 작품들을 가지고 참여 했는지 확인이 가능하다.

부스 신청도 작가들이 극장에서 좌석을 예약하듯 부스를 신청할 수 있다. 아울러 3~5명 규모의 그룹을 구성해 하나의 부스를 함께 운영하는 방식과, 미술계에 흔한 작은 동호인 성격의 단체들이 10여명을 구성해 참여가 가능한 것도 특징이다.

주최 측은 “한국 미술이 한 단계 더 성장하려면 작가들이 자유롭게 작품 작업을 하고, 활발한 작품 전시와 작품 판매를 통해 다시 작품작업에 몰입할 수 있는 선순환 구조가 이루어질 때 가능할 것”이라고 강조했다.

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