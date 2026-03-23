LH, 2026년 9만6000가구 착공… 수도권 8만6000가구 공급 확대

한국토지주택공사(LH)가 올해 전국 9만6000가구 착공에 나선다. 이 가운데 수도권 물량은 8만6000가구로, 지난해 9·7 공급대책 당시 제시된 올해 목표보다 5000가구 늘어난 규모다.

LH는 23일 조경숙 사장 직무대행과 경영진과 지역본부장 등이 참석한 가운데 ‘2026 책임경영 서약식’을 열고, 올해 중점과제 256개에 대한 성과 창출을 다짐하는 서약을 진행했다고 밝혔다.

23일 진주 LH 본사에서 ‘2026 책임경영 서약식’이 진행되고 있다. LH 제공

올해 착공 물량은 건설형 주택 5만2000가구, 신축매입임대 4만4000가구로 구성된다. LH는 민간에 공동주택용지를 매각하던 방식에서 벗어나 직접 시행으로 전환해 공급 물량과 속도를 끌어올릴 계획이다. 서울 서리풀1·2지구와 광명시흥 등은 사업 일정을 단축해 공공택지에서 조기 착공 기반을 마련한다는 방침이다.

도심 공급 확대를 위한 후속 조치도 병행한다. 1·29 대책에 따른 유휴부지와 9·7 대책에 따른 도심복합사업, 공공정비사업 등은 착공 전 절차를 앞당겨 속도를 낼 계획이다.

공공임대주택은 입지와 품질 개선에 초점을 맞춘다. 중산층도 거주할 수 있는 넓은 평형을 확대하고, 역세권 중심으로 공공임대를 배치해 주거 선호도를 높인다는 구상이다.

취약계층 지원도 강화한다. 올해 전세임대주택 3만8000가구와 건설·매입임대주택 3만7000가구 입주자를 모집하고, 전세사기 피해주택은 7500가구 이상 매입할 계획이다. 영등포 쪽방촌 정비사업도 연내 착공한다.

지역 균형발전 정책인 ‘5극 3특’과 연계해 지방 국가첨단산업단지 13곳 조성도 추진한다. 지방 미분양 주택 5000가구 매입과 함께 산업단지·주거·교육을 결합한 특화 개발 모델을 도입해 기업 이전과 정주 여건 개선을 유도할 방침이다.

LH는 인공지능(AI)을 활용한 안전관리 체계 구축에도 나선다. 건설현장과 임대주택 CCTV를 분석하는 ‘늘봄 A-Eye’를 확대 적용하고, 24시간 AI 상담이 가능한 콜센터와 수요 예측형 난방제어 시스템도 도입할 예정이다.

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