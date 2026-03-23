14명 사망·대전 공장 화재 참사…대표, 불법증축 의혹 묻자 “...”

조사받고 떠나는 안전공업 손주환 대표이사. 연합뉴스

14명이 숨지는 등 총 74명의 사상자가 발생한 대전 대덕산업단지 안전공업 공장 화재와 관련해 합동 감식과 압수수색이 23일 진행됐다.

대전경찰청은 이날 오전 10시 30분쯤 화재 현장에서 대전소방본부, 국립과학수사연구원, 대전고용노동청 등 9개 관계 기관과 함께 합동 감식에 나섰다.

이날 감식에는 62명이 투입됐으며, 전날 감식 회의에 참여했던 유가족 대표 2명도 참관했다.

당국은 유력한 발화 지점으로 추정되는 공장 1층에 감식반을 투입해 설비 구조 등을 확인하고 화재 잔해물을 수거했다.

합동 감식에 앞서 한 차례 현장 조사를 진행한 경찰은 “1층 가공라인 천장 부근에서 불꽃이 튀는 것을 봤다”는 안전공업 관계자의 진술을 확보했다.

불이 난 공장 1층에는 다수의 생산라인이 혼재돼 있었으며, 공정 특성상 24시간 가동돼 점심시간에도 직원들이 상주했던 것으로 파악됐다.

사망자 14명 중 9명이 발견된 2층과 3층 사이 복층 구조의 휴게시설에 대해 불법 증·개축 여부를 비롯해 절삭유·세척유 취급 과정에서 발생한 유증기나 기름때 등 화재 확산 요인도 감식 대상에 포함됐다.

이날 합동 감식에 앞서 경찰과 노동 당국은 오전 9시부터 수사관 약 60명을 투입해 안전공업 본사와 공장, 대표 자택 등을 압수수색했다.

이러한 가운데 손주환 안전공업 대표는 이틀째 모습을 드러냈지만 별다른 입장을 내놓지 않았다.

손 대표는 압수수색이 진행된 이날 오전 전날에 이어 대전시청 1층에 마련된 화재 희생자 합동분향소를 찾아 조문한 뒤 본사로 이동해 수색에 응했다.

그는 분향소부터 본사에 들어설 때까지 이번 화재 피해를 키운 원인으로 지목된 공장 불법 증축 의혹에 대한 질문에 아무런 답변도 하지 않았다.

이후 오후 4시 30분쯤 수색 종료 전 건물을 빠져나온 손 대표는 “유가족에게 미안하지 않느냐”, “불법 증축 사실을 몰랐느냐”는 취재진의 질문에도 일절 답하지 않고 차량에 올라 현장을 떠났다.

불은 지난 20일 오후 1시 17분쯤 발생해 10시간 30분 만에 진화됐다. 이 사고로 직원 14명이 숨지고 60명이 중경상을 입었다.

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