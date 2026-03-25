“5만원의 비참함이 1000만원으로” 유재석이 세운 ‘봉투의 품격’

휴지 한 칸조차 아껴 쓰는 지독한 절약가로 알려진 김종국이 최근 동료들의 결혼식에서 기존의 이미지와 상반되는 거액을 투척한다는 사실이 알려지며 연예계가 술렁이고 있다.

에어컨 한 번 켜는 것도 고심하며 자차의 주행거리 1km까지 체크하는 철저한 그가, 유독 경조사 봉투 앞에서만큼은 계산기를 내려놓는 배경은 무엇일까. 대중이 주목한 건 액수 자체보다 그 숫자가 증명하는 연예계의 남다른 ‘봉투의 품격’과 그 이면에 놓인 ‘5만원의 비참함’이라는 과거에 있다.

절약가와 일인자가 세운 ‘봉투의 품격’ 이면에는 무명 시절의 쓰라린 결핍이 있다. 세계일보 자료사진

사실 이 뜨거운 봉투 민심의 뿌리는 가장 낮은 곳에 닿아 있다. 대한민국 최고의 자리에 있는 유재석조차 후배 조세호가 겪었던 ‘5만원의 비참함’을 당시에는 알지 못했다.

유재석의 결혼식 날, 차비조차 없던 조세호는 전 재산이나 다름없는 5만원을 봉투에 넣고 미안한 마음에 식권도 받지 못한 채 식장을 빠져나왔다. 굶주린 배 대신 성공을 다짐하며 지하철역으로 향했던 이 결핍의 기억은 훗날 연예계 봉투 문화의 흐름을 바꾸는 변곡점이 됐다.

유재석은 방송을 통해 이 사연을 전해 듣고 큰 충격을 받았다. 자신이 누군가에게 의도치 않은 비참함을 줬다는 사실에 괴로웠던 그는, 이후 조세호를 비롯해 인생의 큰 마디를 넘기는 후배들에게 그때의 부채감을 되갚듯 수백 배의 숫자로 마음을 표현하기 시작했다.

하하에게 건넨 축의금 1000만원 역시 이런 흐름 속에서 나온 일종의 자기 약속 같은 숫자다. 자신이 겪은 결핍을 후배들에게는 대물림하지 않겠다는 선배의 무언의 다짐인 셈이다.

전 재산 5만원을 봉투에 넣고 돌아섰던 무명 시절의 설움을 웃으며 추억하는 조세호. tvN ‘유퀴즈’ 캡처

김종국의 반전 역시 유재석의 행보와 결을 같이한다. 그는 지난 11월 SBS ‘런닝맨’에서 연예계 후배 조나단의 축의금 액수를 두고 “너 왜 5만원만 냈냐”는 농담 섞인 핀잔을 건넸다. 자칫 하객의 성의를 액수로 재단하는 무례함으로 비칠 수 있는 발언이었지만 실상은 달랐다.

실제로 조나단은 이후 “종국이 형이 사적으로 훨씬 더 큰 애정으로 챙겨주신다”며 직접 해명에 나섰다. 결국 김종국의 발언은 단순한 타박이 아니라 축의금이라는 숫자가 지닌 무게감을 누구보다 뼈저리게 체감해 온 투박한 ‘참견’에 가까웠다. 정작 본인은 자신이 무명 시절 겪었던 막막함을 후배들은 겪지 않길 바라는 마음으로 지갑을 열어왔기 때문이다.

누구보다 알뜰하게 자기 삶을 꾸려온 그가 경조사 앞에서만큼은 주저 없이 거액을 내놓는 이유. 그건 바로 자신이 겪은 고단함의 굴레를 후배들에게는 씌우지 않겠다는 끈끈한 동료애가 작동한 결과다.

자칫 오해를 부를 수 있었던 김종국의 ‘축의금 타박’은 후배를 향한 투박한 동료애의 표현이었다. 김종국 유튜브 채널 캡처

연예계 전반에 번진 이 뜨거운 온기는 동료들의 증언으로 확인된다. 최근 MBC ‘라디오스타’에 출연한 남창희는 축의금 1위로 유재석을 꼽으며 그 압도적인 액수에 고마움을 전했다. 특히 절친 조세호와는 서로의 결혼식에 정확히 같은 액수를 내는 이른바 ‘스퀘어(Square) 의리’를 지키며 숫자로 서로의 존재 가치를 확인했다.

5만원의 설움을 겪었던 조세호가 이제는 동등한 위치에서 친구와 마음을 나누는 모습은 연예계 봉투 문화가 단순한 돈 자랑이 아님을 보여준다.

이처럼 선배가 닦아놓은 ‘봉투의 대물림’은 이제 특정 세대나 분야에 국한되지 않는 연예계 전반의 정서가 됐다. 월드 스타가 된 방탄소년단(BTS) RM 역시 무명 시절 자신을 알아보고 소속사에 연결해 줬던 선배 슬리피의 결혼식에 축의금으로 1000만원을 전달하며 남다른 예우를 갖췄다.

슬리피는 “안방 가전제품은 RM이 해준 셈”이라며 감격을 표했다. 이는 가장 화려한 자리에 올라서도 자신을 끌어준 이의 손길을 잊지 않는 연예계 특유의 ‘보은(報恩) 문화’가 숫자로 기록된 순간이다.

배우들 사이에서도 이런 숫자의 보답은 존재한다. 장동건은 과거 자신의 할아버지 조문에 지갑에 있던 전 재산 5만원을 냈던 선배 임하룡의 성의를 잊지 않았다.

선배의 5만원에 담긴 진심을 잊지 않고 수십 배로 되갚은 장동건, 연예계 특유의 ‘보은 문화’. 뉴스1

그는 이후 임하룡 아들의 결혼식에 수십 배에 달하는 거액으로 보답하며 깊은 인상을 남겼다. 당시 임하룡은 “참석도 못 한 장동건이 보낸 축의금 봉투가 너무 두툼해 깜짝 놀랐다”며 고마움을 전하기도 했다.

선배가 건넸던 ‘5만원의 무게’를 잊지 않고 수십 배의 숫자로 되갚은 장동건. 이는 연예계의 부조가 단순한 관례를 넘어 한 인간의 진실됐던 과거에 대해 뒤늦게 화답하는 그들만의 상도임을 보여준다.

결국 연예계에 형성된 이 봉투 문화는 단순한 재력 과시나 허례허식이라고는 할 수 없다. 하루아침에 인기가 사라지고 인연이 잊히는 냉정한 바닥에서, 끝내 버텨내며 가정을 꾸린 동료에게 보내는 격려이자 “끝까지 서로를 챙기자”는 든든한 약속이기 때문이다.

5만원뿐이라 식권도 못 받고 돌아섰던 무명 시절의 서러움을 이제는 1000만원이라는 넉넉한 숫자로 지워주는 이들의 방식은, 사람 귀하게 여길 줄 아는 진심이 어떻게 전달되는지를 잘 드러낸다. 카메라 밖에서 성실하게 자기 자리를 지켜온 이들이 나누는 이 끈끈한 마음은 오늘도 각박한 현실을 견디는 많은 이들에게 훈훈한 여운을 남긴다.

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