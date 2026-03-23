2024년 건보 약값 28조… 청구액 1위는 항암제

2024년 건강보험 급여 약품비가 28조원에 가까운 것으로 조사됐다. 암 치료 보장성이 확대되면서 항암제 사용이 가장 많았고, 고지혈증·혈압약 등에도 약품비가 많이 지출됐다.



국민건강보험공단은 23일 이런 내용의 ‘2024년 급여의약품 지출 현황 분석 결과’를 발표했다.

사진=연합뉴스

2024년 건강보험 약품비는 27조6625억원으로 전년 26조1966억원 대비 5.6% 증가했다. 전체 진료비 116조2375억원 중 약품비 비중은 23.8%다.



전년(23.6%)보다 약품비 비중이 0.2%포인트 늘었다.



효능군별로 보면 암 치료에 쓰이는 항악성종양제가 3조1432억원으로 전체 청구액의 11.4%로 가장 많았다. 이어 동맥경화용제 3조1028억원(11.2%), 혈압강하제 2조529억원(7.4%), 소화성궤양용제 1조4549억원(5.3%), 당뇨병용제 1조4115억원(5.1%) 순으로 만성질환 치료제가 상위권을 차지했다.



전년도 지출 2위였던 항악성종양제는 청구액이 15% 증가하며 동맥경화용제를 제치고 1위에 올랐다.



이는 정부가 암·희귀난치질환 치료제에 건보 적용을 확대한 영향이 컸다. 2024년 암 환자 총 약품비는 약 4조2958억원, 희귀난치환자 총 약품비는 3조1831억원으로 각각 전년보다 11.9%, 9.1% 증가했다.



급여의약품을 오리지널(원조약)과 제네릭(복제약) 약제로 구분하면 오리지널 의약품 지출액은 15조3434억원으로 55.6%, 제네릭은 12조2591억원으로 44.4%를 차지한다. 제네릭 청구액 비중은 2021년 38.6%에서 2022년 40.7%, 2023년 40.9%, 2024년 44.4%로 매년 늘고 있다.



경제협력개발기구(OECD) 보건통계에 따르면 2023년 기준 우리나라 경상의료비 중 의약품 지출 비율은 19.4%로 OECD 평균 14.4%보다 5.0%포인트 높다. 이는 약가 참조 해외 주요국 중 일본(17.6%), 독일(13.7%), 영국(9.7%)보다도 높다. 정부는 필수의약품 적정 보상으로 환자 치료 접근성을 높이고 건강보험 지속가능성을 확립하고자 건강보험 약가제도 개편을 추진 중이다.

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