황종우 “어업용 면세유 추경 반영… 어민 피해 최소화”

황종우 해양수산부장관 후보자가 23일 서울 여의도 국회에서 열린 농림축산식품해양수산위원회 인사청문회에서 의원 질의에 답변하고 있다. /2026.03.23 허정호 선임기자

황종우(사진) 해양수산부 장관 후보자는 23일 석유 최고가격제에 어업용 면세유가 포함되지 않았다는 지적에 대해 “최고가격제에 포함해서 추가경정예산(추경)에 반영될 수 있도록 적극 협의하겠다”고 밝혔다.



황 후보자는 이날 국회 농림축산식품해양수산위원회 인사청문회에서 “국제유가 상승으로 해운기업과 수출입기업뿐 아니라 어업인들도 많은 부담과 어려움을 겪고 있는데, 이러한 어려움은 정부가 해결해야 한다고 본다”며 이같이 말했다.



그는 추경이 편성되더라도 집행 전까지 사용한 어업용 면세유를 사후정산해 주는 방식으로 가야 한다는 의견에도 “그런 부분까지 검토해 어업인들의 피해가 최소화되도록 노력하겠다”고 답변했다.



황 후보자는 호르무즈해협에 고립돼 있는 우리나라 선원의 하선계획을 준비 중이라고 강조했다. 그는 “선사 내 생필품과 유류 등이 떨어지지 않도록 확인하면서 보급체계를 유지하고 있다”며 “위기상황이 발생하면 선사를 통해 (선원의) 하선계획을 준비하고 있다”고 말했다. 해수부에 따르면, 현재 호르무즈해협에 고립돼 있는 우리 선원은 총 179명이다.



이어 “(중동사태로) 에너지 수급문제가 심각한 만큼 산업통상부와 협의 후 국가필수선박을 동원해 에너지를 수송하겠다”고 덧붙였다. 국가필수선박은 전시 같은 비상사태 시 원유 등의 물자를 수송하기 위해 정부가 지정·운영하는 선박이다.



2023년 해수부 퇴직 후 수협중앙회 자문위원으로 취업하는 과정에서 재취업 규정을 위반하고, 1년간 3000만원의 자문 수수료를 받은 것에 대해 황 후보자는 “당시 후쿠시마 원전 오염수 방류에 대한 국민적 우려가 커서 1년간 자문 역할을 했다”며 “자문위원 위촉 당시 수협은 취업심사 대상기관으로 고시되지 않았다. 자문료는 (국민 눈높이에서 보면) 좀 과하다고 인정한다”고 말했다.

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