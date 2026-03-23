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연임 확정 임종룡 회장, 첨단기업 방문 경영 첫 행보

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정지혜 기자 wisdom@segye.com

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우리금융 주총서 최종 선임

임종룡 우리금융지주 회장이 23일 우리금융 정기 주주총회에서 신임 회장으로 최종 선임됐다. 2기 경영 첫 행보는 첨단전략기업 방문으로 시작했다.

우리금융에 따르면 이날 오전 주총에는 의결권 있는 발행주식 총수의 79.4%가 참여했으며, 이 중 99.3%가 임 회장 선임에 찬성표를 던졌다. 앞서 2023년 3월 취임한 임 회장은 지난해 12월 임원후보추천위원회에서 회장 후보로 선정됐고 이날 주총을 통과해 연임을 확정했다. 새 임기는 2029년 3월까지다.

임종룡 우리금융그룹 회장(왼쪽)이 23일 서울 여의도 텔레픽스 본사에서 조성익 대표에게 AI 솔루션 제품 설명을 듣고 있다. 우리금융 제공
임종룡 우리금융그룹 회장(왼쪽)이 23일 서울 여의도 텔레픽스 본사에서 조성익 대표에게 AI 솔루션 제품 설명을 듣고 있다. 우리금융 제공

임 회장은 취임식을 생략하는 대신 첫 공식 일정으로 우주 인공지능(AI) 솔루션 스타트업인 텔레픽스를 방문해 맞춤형 지원을 약속했다. 임 회장은 “현장에서 첨단전략산업의 역동성을 직접 확인할 수 있었다”며 “생산적 금융의 국가적 의미와 금융의 역할을 되새기는 계기가 됐다”고 말했다.

임 회장은 이날 임직원들에게 보낸 편지를 통해 2기 경영 핵심전략으로 △생산적 금융 확대 △인공지능 전환(AX) 본격화 △그룹 시너지 강화 등을 제시했다. 그는 “우리금융만의 분명한 경쟁력을 확보해야 한다”며 “선도 금융그룹이라는 더 큰 목표를 향해 나아가자”고 독려했다.

이날 주총에서는 윤인섭·류정혜·정용건 사외이사 선임 안건도 의결됐다. 기말주당 배당금은 760원(비과세)으로 확정했다.


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