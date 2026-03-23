갤럭시·아이폰 장벽 드디어 열린다…삼성, ‘에어드롭’ 호환 기능 도입

삼성전자의 갤럭시 스마트폰에서도 아이폰 등 애플 기기와 직접 파일을 주고받을 수 있게 됐다. 이에 따랴 두 플랫폼 간 장벽이 크게 낮아질 전망이다.

삼성전자는 23일 갤럭시 S26 시리즈에 자사의 파일 공유 기능 ‘퀵 쉐어(Quick Share)’를 통해 애플의 ‘에어드롭(AirDrop)’과 호환되는 기능을 지원한다고 밝혔다.

이번 업데이트로 안드로이드 기반 갤럭시와 iOS 기반 아이폰·아이패드·맥 등 서로 다른 운영체제(OS) 기기 간 파일 전송이 양방향으로 가능해진다. 이를 통해 사진, 동영상, 문서 등의 콘텐츠를 별도의 앱이나 클라우드 없이 바로 주고받을 수 있다.

삼성전자의 스마트폰 갤럭시S26 시리즈가 제품 발표회장에 전시돼 있다. 연합뉴스

그동안 두 기능은 모두 블루투스로 주변 기기를 탐색한 뒤 와이파이 다이렉트를 통해 데이터를 전송하는 구조였지만, 서로 호환되지 않아 이용자들은 메신저나 외부 앱을 거쳐야 하는 불편을 겪어왔다.

이번 기능은 23일부터 국내에서 무선 소프트웨어 업데이트(FOTA)를 통해 순차 적용된다. 해외에서는 미국·유럽·동남아·홍콩·대만 등 주요 시장에 25일부터, 일본은 26일부터 제공될 예정이다.

퀵 쉐어의 실제 이용을 위해서는 아이폰 측에서 에어드롭 수신 설정을 ‘모든 사용자(10분)’로 변경해야 하며, 이후 갤럭시에서 퀵 쉐어를 실행하면 주변 애플 기기가 자동으로 탐색된다.

이번 연동으로 그동안 이종 OS 사용자 간 고용량 파일 공유의 대표적인 불편 요소였던 ‘전송 장벽’이 상당 부분 해소될 것으로 예상된다. 업계에서는 이를 단순 기능 추가를 넘어 스마트폰 생태계의 전략이 바뀌는 징조로 분석하고 있다.

삼성전자는 향후 기존 갤럭시 모델로의 확대 적용도 검토 중이라고 밝혔다.

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