봄옷 입은 ‘창덕궁’ 대조전까지 활짝 열린다

평상시 닫혀 있던 창덕궁 건물의 창과 문이 활짝 열린다.



국가유산청 궁능유적본부 창덕궁관리소는 24일부터 다음달 5일까지 궁궐 주요 전각의 창과 문을 여는 ‘창덕궁 빛·바람 들이기’를 개최한다고 23일 밝혔다.



실내로 자연의 빛과 바람을 들여 목조건축물의 수명을 연장하는 관리 과정을 관람객과 공유하는 자리다. 관람객은 열린 창호 너머로 내부 공간과 봄 풍경이 겹쳐지는 색다른 장면을 마주할 수 있다.

특히 올해는 그간 공사로 개방되지 않았던 대조전 권역까지 다시 열리면서 공간의 깊이를 한눈에 체감할 수 있다. 희정당 외현관에서 대조전 중앙홀을 지나 뒤편 화계(花階·꽃과 나무를 심어꾸민 궁궐의 계단식 정원)까지 이어지는 일직선 시야는 궁궐 건축 특유의 구조적 아름다움을 극대화한다. 낙선재(사진), 궐내각사, 희정당·대조전 일대 실내 공간도 구경할 수 있다.



행사기간 동안 관람객은 별도 예약 없이 참여할 수 있으며, 오전 10시부터 오후 5시까지 운영된다. 다만 강풍이나 우천 등 기상 상황에 따라 관람이 일시 중단될 수 있다. 오택근 창덕궁관리소장은 “문화유산이 숨 쉬는 방식과 보존·관리의 의미를 관람객과 나누는 기회가 되길 바란다”고 말했다.

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