[재미로 보는 오늘의 운세] 3월 24일 (화요일) 65년생 '거들먹' 한 번에 구설수 휘말린다

96년생 업무에 너무 치중하면 능률도 안오른다. 84년생 스트레스는 즉시 풀어라. 72년생 직업적인 딜레마에 빠질 우려가 있다. 60년생 오감이 발달해도 객관성에 힘써자. 48년생 괜한 말다툼 때문에 마음 상하기 쉽다. 36년생 일로 마음 상하지만 오래 생각하지 마라.

97년생 믿음이 약하면 위기상황을 벗어나기 힘들다. 85년생 혼자 해결하려 들지 말고 주변과 상의하라. 73년생 외형에만 치우치지 말고 정성을 생각하라. 61년생 침울한 기운에서 벗어나니 마음이 가볍다. 49년생 화합하는 마음이면 자신에게 호감 갖는다. 37년생 자손에게 흉한 일이 일어날 수 있다.

98년생 좋은 일이 있더라도 들뜨지 마라. 86년생 급하게 결과를 구하지 마라. 74년생 지식이 부족하면 걸림돌이 되기 쉽다. 62년생 일을 수정해야 할 경우 곤란함을 겪겠다. 50년생 다가서는 모습을 보이는 것이 중요하다. 38년생 결단을 내리기 전까지 확인하고 점검하라.

99년생 도움이 필요한 곳 외면하지 말 것. 87년생 몸은 천근만근이지만 심적으로는 여유롭다. 75년생 긍정적인 사고방식이 필요하다. 63년생 행동이 약하면 좋은 결과가 힘들다. 51년생 비슷한 생각을 가진 사람을 피하라. 39년생 편치 않은 날이지만 별다른 방법이 없다.

00년생 누가 뭐라던 초심을 유지하고 밀고 나가라. 88년생 생각 없이 행동함은 위험하다. 76년생 무리가 있더라도 앞으로 전진할 때이다. 64년생 일에는 인정받지만 과도함은 금물이다. 52년생 불리한 상황을 반전시킬 계기가 생긴다. 40년생 인정을 베푼다면 주변이 아름답다. 28년생 처음부터 주춤하면 앞으로 힘들어진다.

01년생 오늘은 기분 좋게 나누고 베풀어 보라. 89년생 변화 변동 때는 새것보다 헌것에 관심. 77년생 바람직하지 못한 행동은 멀리하라. 53년생 곧장 해결하는 것이 훨씬 좋을 듯하다. 65년생 정상에 있다고 거들먹거리면 구설에 조심. 41년생 혼자서 감당하면은 자신을 힘들게 한다. 29년생 단편 일률적인 것이 오히려 득이 된다.

02년생 근심걱정 잊어버리고 새출발 하자. 90년생 주변 사람들의 신임을 얻는다. 78년생 하고 싶은 것을 쉽게 옮기기는 어렵다. 66년생 금전문제로 소송이 제기에 조심하자. 54년생 큰 일을 앞두고 집안이 몹시 부산하다. 42년생 영업하는 사람과 계약을 하게 될 듯하다. 30년생 별안간 찾아오는 사람도 반갑게 맞이하라.

03년생 포부와 희망으로 가슴속 빈 공간에 가득 채워보라. 91년생 떠벌려서 좋을 것 없으니 혼자 안고 가라. 79년생 무슨 일이든 잡음은 생기기 마련이다. 67년생 조금은 느린 속도를 유지하는 것이 좋다. 55년생 순탄한 국면에 접어들었다. 43년생 크고 작은 일들이 잦지만 걱정은 마라. 31년생 남의 뒷바라지하는 일에 시간을 허비한다.

04년생 현실적인 사고방식이 되어야 함. 92년생 생각지 못한 금전적 손해가 있다. 80년생 자신을 채찍질하는 것이 도움이 된다. 68년생 편한 길을 택하면 오히려 불리해진다. 56년생 자기 목소리를 상대방보다 낮추어야 한다. 44년생 급하고 바쁘게 움직이지 마라. 32년생 항구적인 대책을 마련하는 일은 어렵다.

05년생 아이디어가 창조해도 사용하지 않으면 없는 것과 같다. 93년생 나간 것 이상 들어올 운으로 기대해도 좋다. 81년생 악의적인 소문에 의해 피해를 일을 수 있다. 69년생 상대의 분위기에 압도당하지 말라. 57년생 소탈한 모습으로 대하면 좋은 때이다. 45년생 문서상의 개운치 못한 부분은 확실히 해라. 33년생 한적한 곳으로 옮겨 재충전하라.

06년생 계획했던 일 지금 시작하라. 94년생 목표를 정하고 움직여라. 82년생 친구를 모방하는 것도 발전할 수 있는 계기. 70년생 우직한 모습은 큰 이득을 보기는 어렵다. 58년생 새로운 시작은 또 다른 마지막을 의미한다. 46년생 단번에 처리할 일을 오래 끌면 시간낭비. 34년생 해가 서산에 걸려 있으면 길을 나서지 마라.

95년생 상대를 편안하게 해줘야 자신도 편하다. 83년생 장점을 극대화하는 방향으로 힘쓰면 길하다. 71년생 가능성이 높아도 노력부족으로 성사안된다. 59년생 여건이 좋지 않으니 자중해야 한다. 47년생 가벼운 질환과 집안에 근심이 온다. 35년생 할 일 다 하고 좋은 소리 못 들음

백운철학원

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