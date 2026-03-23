대구사이버대학교, 교육부 주관 ‘2주기 원격대학 기관평가인증’ 획득

대구사이버대학교는 교육부 주관한 ‘2주기 원격대학(사이버대학) 기관평가인증’에서 6개 전 항목이 ‘충족’ 판정을 받으며 기관평가인증을 획득했다고 23일 밝혔다.

원격대학 기관평가인증은 대학 이념과 경영∙교육과정∙수업∙교직원∙학생∙원격교육 인프라 등 대학 운영 전반을 종합적으로 평가해 교육의 질을 보장하고, 고등교육기관으로서의 공신력을 인정하는 제도다. 대학은 이번 평가에서 대학 운영 전반에 걸쳐 인증 기준을 충족하며, 원격대학으로서의 교육 운영 체계와 교육 품질 관리 역량을 인정받았다.

특히 건학정신인 ‘사랑∙빛∙자유’를 바탕으로 ‘사랑과 봉사로 세계를 품는 인재 양성’을 실현하기 위한 대학 운영 방향과 교육목표를 체계적으로 정립하고, 이를 바탕으로 대학 발전 전략을 추진해 온 점이 긍정적으로 평가됐다. 2002년 설립해 올해 개교 23주년을 맞은 대구사이버대학교는 ‘전 세계를 대상으로 인류복지를 지향하고 사회발전에 이바지할 창의적 인재 양성’을 교육목적으로 삼고 있다.

이를 위해 ‘창의력과 실무능력을 겸비한 유능한 전문직업인 배출’, ‘인류의 복리 증진을 선도하는 복지인력 양성’, ‘진취적 자세와 국제경쟁력을 겸비한 세계시민 육성’을 교육목표로 설정하고, 특성화된 교육체계를 운영하고 있다. 사이버대학 가운데 유일하게 특수교육학과, 행동치료학과, 놀이치료학과를 설치∙운영하고 있다. 이를 기반으로 특수교육∙사회복지∙상담 및 치료∙재활 분야의 특성화 대학으로서 차별화한 경쟁력을 강화해오고 있다.

이런 특성화 전략은 대학의 교육과정 운영과 학습지원 체계 전반에 반영돼 성인학습자와 재직자, 전문직 종사자들의 실무역량 강화를 지원하고 있다. 또한, 대학은 기관평가인증 준비 과정을 통해 대학 운영 전반에 대한 자체 점검과 개선 노력을 지속적으로 이어왔으며, 이를 계기로 교육의 질 관리 체계를 더욱 고도화하고 대학 경쟁력 강화를 위한 기반을 다져왔다.

이번 인증 획득은 대구사이버대학이 고등교육기관으로서 안정적인 운영 체계와 교육 혁신 역량을 갖추고 있음을 대외적으로 인정받은 성과로 평가된다. 이근용 총장은 “앞으로도 특수교육∙사회복지∙상담 및 치료∙재활 분야의 특성화를 더욱 강화하고, 학습자 중심의 교육환경 조성과 원격교육 혁신을 통해 사이버대학의 경쟁력을 높여가겠다”고 밝혔다.

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