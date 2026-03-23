포항 시민 70여 명 컷오프 반발…국회서 삭발식·기자회견

포항바로세우기실천운동본부는 23일 오전 국회 본청 계단 앞에서 포항시장 공천을 둘러싼 사전유출 의혹 및 공정성 훼손 문제를 규탄하는 삭발식과 기자회견을 열고 공천 절차 전반에 대한 해명과 재검토를 촉구했다고 밝혔다.

이날 행사에는 포항 시민 70여 명이 참석했으며, 김병욱 전 국회의원도 함께했다.

포항바로세우기실천운동본부는 23일 오전 국회 본청 계단 앞에서 포항시장 공천을 둘러싼 사전유출 의혹 및 공정성 훼손 문제를 규탄하는 삭발식을 거행하고 있다. 포항바로세우기실천운동본부

실천운동본부는 이날 기자회견에서 최근 국민의힘 포항시장 경선 과정이 시민과 당원의 상식, 그리고 지역 민심을 정면으로 거스른 결정이라고 강하게 비판했다.

특히 여론조사 상위권 후보들이 대거 배제된 반면, 사법리스크와 도덕성 논란이 제기된 인사들이 경선 후보로 포함된 점에 대해 포항 시민들이 납득할 수 없다는 입장을 밝혔다.

실천운동본부는 경선 후보로 포함된 일부 인사들의 문제를 정조준했다.

실천운동본부에 따르면 A후보는 2022년 포항시장 선거 공천개입 의혹과 관련한 특검 수사선상에 거론돼 조사받은 인물이다.

또 B후보는 공직선거법 위반과 가족 명의 회사의 수십억 원대 횡령 혐의로 수사를 받고 있는 피의자 신분으로 알려져 있다.

실천운동본부는 “사법리스크와 도덕성 논란이 제기된 후보는 경선에 포함시키고, 정작 여론조사에서 시민의 지지를 받아온 후보들은 탈락시킨 기준이 무엇인지 국민의힘은 포항 시민 앞에 분명히 답해야 한다”고 주장했다.

포항바로세우기실천운동본부는 23일 오전 국회 본청 계단 앞에서 포항시장 공천을 둘러싼 사전유출 의혹 및 공정성 훼손 문제를 규탄하는 삭발식을 거행한 가운데 국민의힘 중앙당사를 항의방문하고 있다.

또한 실천운동본부는 이번 경선 결과가 단순한 컷오프를 넘어 공정성과 정당성 자체를 훼손하고 있다고 지적했다.

공관위가 공식적으로 예비후보자 신청 심사를 모두 통과했다고 밝혔음에도, 이후 진행된 컷오프 과정에서 어떤 기준과 절차가 적용됐는지에 대해서는 충분한 설명이 없다는 것이다.

특히 그동안 실시된 여론조사가 실제 후보 평가에 어떻게 반영됐는지조차 공개되지 않아, 공천 심사 전반에 대한 불신이 커지고 있다고 밝혔다.

이와 함께 실천운동본부는 경선 결과 사전유출 의혹도 강하게 제기했다.

공식 발표 이전부터 포항 지역에는 경선 후보 명단이 담긴 메시지가 퍼졌고, 이후 실제 발표 내용과 같거나 유사한 정황이 알려지면서 지역사회 혼란이 커졌다는 것이다.

실천운동본부는 “공관위의 최종 결정이 공식 발표되기도 전에 명단이 작성·유포됐다면 이는 단순한 해프닝이 아니라 공천 절차의 신뢰를 흔드는 중대한 문제”라며 “사전유출 경위와 책임 소재를 철저히 밝혀야 한다”고 강조했다.

포항바로세우기실천운동본부는 23일 오전 국회 본청 계단 앞에서 포항시장 공천을 둘러싼 사전유출 의혹 및 공정성 훼손 문제를 규탄하는 삭발식을 거행한 가운데 국민의힘 중앙당사를 방문, 결의문을 제출하고 있다.

시위현장에서는 “포항시장, 미친 컷오프 철회”, “포항시장, 공정 경선 촉구”, “사법리스크 피의자 공천! 왜 포항만?”, “지지율 1·2·3위 컷오프! 왜 포항만?”, “이럴 거면 여론조사는 왜 했습니까!” 등의 문구가 적힌 피켓이 등장했다.

참석자들은 삭발식과 삼보일배를 통해 포항 민심을 외면한 공천의 부당성과 절차적 정당성 훼손 문제를 국회 앞에서 강하게 제기했다.

실천운동본부는 이날 국민의힘 공천관리위원회를 향해 네 가지를 요구했다.

첫째, 컷오프 명단 사전유출 의혹에 대해 즉각적이고 투명한 해명을 실시할 것.

둘째, 공천 심사 과정 전반에 대한 객관적이고 독립적인 검증 절차를 마련할 것.

셋째, 컷오프 결정의 구체적 기준과 평가 과정, 여론조사 반영 여부 및 방식을 투명하게 공개할 것.

넷째, 절차적 정당성과 공정성에 대한 의문이 해소되지 않을 경우 공천 절차 전반을 재검토할 것을 촉구했다.

실천운동본부 관계자는 “공천은 특정인의 권한이 아니라 국민과 당원의 신뢰 위에 서 있는 공적 절차”라며 “그 신뢰가 무너진다면 어떤 결과도 정당성을 가질 수 없다”고 강조했다.

이어 “오늘 국회에서의 삭발식과 기자회견은 공정한 정치, 투명한 공천, 정당한 경쟁을 되찾기 위한 시민의 엄중한 경고”라며 “공정성이 회복되고 진실이 밝혀질 때까지 끝까지 문제를 제기하고 대응해 나갈 것”이라고 목소리를 높였다.

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