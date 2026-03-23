키움증권, ‘국내 개별주식선물 이벤트’ 진행

사진=키움증권 제공

키움증권은 ‘국내 주식선물’ 거래 고객을 대상으로 다양한 혜택의 이벤트를 진행한다고 23일 밝혔다.

이번 이벤트는 국내 주식선물에 관심 있는 고객이 거래를 경험해볼 수 있도록 마련됐다. 거래 조건을 충족한 고객에게 총 3가지 혜택이 제공된다.

먼저 이벤트 기간 내 국내 개별주식 선물을 1계약 이상 첫 거래한 고객에게는 현금 1만원을 지급한다.

또한, 키움증권 거래 상위 10종목(26년 2월말 기준) 중 상위 3개 종목 이상을 거래한 고객을 대상으로 추첨을 통해 100명에게 ‘5만원 국내선물옵션 수수료 할인쿠폰’을 제공한다.

마지막으로 이벤트 기간 동안 국내 개별주식선물 합산 거래금액이 10억원 이상인 고객을 대상으로 추첨을 통해 SK하이닉스(1명), 현대차(3명), 삼성전자(10명)의 5월 29일 정규장 종가 기준에 해당하는 현금을 지급한다.

키움증권 관계자는 “국내 주식선물은 시장 상황에 따라 다양한 투자 전략을 활용할 수 있는 상품”이라고 말했다.

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