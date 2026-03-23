육군, 16회 대한민국 호국미술대전 작품 공모…AI아트도 가능

육군은 23일부터 6월 18일까지 제16회 대한민국 호국미술대전 작품 공모를 진행한다고 밝혔다. 대한민국 호국미술대전은 육군이 매년 개최하는 군 유일의 미술 공모전이다. 2017년부터는 대상(大賞)의 훈격이 대통령상으로 격상돼 전국 단위의 권위 있는 미술대전으로 인정받고 있다.

이번 공모전은 장병과 군무원을 비롯해 재외동포를 포함한 대한민국 국민 누구나 참여할 수 있다. 회화·서예·문인화 및 캘리그라피·디자인·사진·조소·AI아트 부문에서 작품을 접수한다. 올해부터는 디지털 기반 창작 환경 확산과 첨단기술·예술 융합 흐름을 반영해 AI아트 부문을 신설했다.

작품 심사는 미술계 주요 인사들로 구성된 심사위원단이 2차에 걸쳐 진행한다. 결과는 8월 중 육군본부와 후원협회 홈페이지를 통해 발표할 예정이다.

대상에는 대통령상과 상금 1000만 원이 수여된다. 최우수상에는 국방부장관상과 상금이, 우수상·장병우수상에는 육군참모총장상과 상금이 각각 수여된다. 특선과 입선, 특별상 수상자에게는 상장과 기념품이 수여된다.

수상작은 9월 서울 용산구 전쟁기념관에서 열리는 시상식과 개막식을 시작으로 부산 등에서 순회 전시된다.

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