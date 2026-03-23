씨티 "신현송 한은총재 후보, 빠르면 5월부터 금리 인상 시그널"

신현송 차기 한국은행 총재 후보자 지명으로 연내에 한은이 기준금리를 인상할 것이라는 전망에 더욱 힘이 실린다는 분석이 나왔다.

신현송 차기 한국은행 총재 후보자. 한국은행 제공

김진욱 씨티은행 이코노미스트는 23일 보고서에서 "빠르면 신 후보자가 처음으로 주재하는 5월 28일 금융통화위원회(금통위) 회의에서 금리 인상 시그널이 나올 수 있다"며 이같이 밝혔다.



그는 "신 후보자는 인플레이션의 파급 효과와 과잉 유동성이 주도하는 완화적인 금융 여건에 관한 명확한 지표를 확인하면 통화 긴축을 선호할 것으로 예상한다"면서 "그가 차기 한은 총재 후보로 지명된 것은 한은이 기준금리를 올해 7월과 10월에 각각 0.25%포인트(p)씩 인상할 것이라는 당사의 전망에 더욱 힘을 싣게 한다"고 분석했다.



김 이코노미스트는 신 후보자의 정책 성향을 '실용주의적 매파'로 분류할 수 있다면서 "물가와 금융 안정을 최우선 과제로 삼을 가능성이 높으며, 한은 통화정책과 함께 일련의 거시 건전성 조치를 통해 금융 불안정 리스크에 실용적으로 대처할 것으로 보인다"고 밝혔다.

<연합>

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