국힘, 대구시장 주호영·이진숙 ‘컷오프’

국민의힘 공천관리위원회가 대구시장 예비후보 공천에서 6선의 주호영 의원과 이진숙 전 방송통신위원장을 ‘컷오프(공천 배제)’하기로 결정했다. 이에 따라 국민의힘 대구시장 후보 예비 경선은 유영하·윤재옥·추경호·최은석 의원과 이재만 전 동구청장, 홍석준 전 의원 등 6파전으로 치러지게 됐다.

국민의힘 주호영 의원(왼쪽), 이진숙 전 방송통신위원장. 연합뉴스·뉴스1

이정현 공관위원장은 22일 서울 여의도 중앙당사에서 기자들과 만나 “대구의 미래와 대한민국 보수정치를 바꾸기 위한 대구시장 후보 선출과 관련하여 종합적인 논의를 거쳐 경쟁의 틀을 의결했다”며 이같이 밝혔다. 이날 선정된 6명의 후보자는 토론회와 예비경선을 거쳐 2명의 경선 후보로 압축된 뒤, 경선에서 선출된 최종 후보가 국민의힘 대구시장 후보가 된다.



이 위원장은 “이진숙·주호영 후보는 이미 각자의 영역에서 대한민국 정치의 중심을 지켜왔고 또 지켜갈 분들”이라며 “공관위는 두 분의 역할이 대구시당이라는 단일 지위에 머물기보다 국회와 국가 정치 전반에서 더 크게 쓰이는 게 대한민국 전체를 위해 더 필요하다고 판단했다”고 설명했다. 이어 “이 결정은 결코 특정인의 배제가 아니다. 오히려 배제된 분들께 더 큰 역할을 요청드리는 책임 있는 선택”이라고 강조했다.



앞서 이날 오전 장동혁 대표는 대구지역 의원들을 만나 비공개 연석회의를 가졌다. 이 위원장이 중진 의원 컷오프 방침을 내세우면서 대구시장 공천을 둘러싸고 내홍이 거세졌기 때문이다. 이 자리에서 장 대표는 공천 잡음을 두고 “모든 것이 당 대표 책임”이라며 사과했고, 대구 의원들은 대구시장 공천에 대해 대구 시민이 가장 경쟁력 있는 후보를 선택할 수 있는 ‘시민 공천’을 하게 해달라고 요청했다. 장 대표는 이 같은 의견을 이 위원장에게 전달했고, 당초 중진 의원 전원 컷오프를 염두에 뒀던 이 위원장이 이를 일부 수렴한 것이다.

국민의힘 이정현 공천관리위원장이 22일 서울 영등포구 여의도 중앙당사에서 대구시장 후보와 관련해 브리핑하고 있다. 이 위원장은 이날 주호영·이진숙 예비후보를 컷오프했다고 밝혔다. 연합뉴스

재재공모 절차를 거쳐 진행 중인 서울시장 경선도 조만간 윤곽을 드러낼 전망이다. 공관위는 이날 중앙당사에서 오세훈 시장·박수민 의원·김충환 전 의원 등 서울시장 공천 추가 신청자를 대상으로 면접을 진행했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지