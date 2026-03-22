‘저격수’ 특검 부고에… 트럼프 “기쁘다” 논란

도널드 트럼프 대통령의 대선 캠프와 러시아 간의 선거 유착 의혹을 조사했던 로버트 뮬러 전 연방수사국(FBI) 국장이 81세를 일기로 별세했다고 21일(현지시간) AP통신 등 미 언론이 보도했다.



뮬러 전 국장의 유족은 이날 성명에서 전날 밤 뮬러 전 국장이 사망했다고 밝혔다. 사망 장소와 사인은 공개되지 않았다.

로버트 뮬러 전 연방수사국(FBI) 국장. EPA연합뉴스

뮬러 전 국장은 2001년 9·11테러 일주일 전에 FBI 국장으로 취임해 이후 12년간 격동의 시기에 FBI를 이끌었다.



뮬러 전 국장은 2013년 FBI 국장에서 물러났으나 2017년 5월 ‘러시아게이트’ 특별검사로 임명되며 복귀했다. 뮬러 전 국장은 22개월간의 수사를 통해 트럼프 대통령의 측근과 러시아 정보요원 등 34명을 기소, 일련의 유죄 인정과 유죄 판결을 끌어냈다.



트럼프 대통령은 이날 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 뮬러의 사망 소식에 대해 “잘됐다, 그가 죽어서 기쁘다”고 게시했다. 이에 대해 미 CNN은 “자신의 정적에 대해 지독하고 무례한 발언을 해온 트럼프 대통령이 뮬러의 죽음을 노골적으로 축하했다”며 “망자에 대한 몰지각한 발언이 도를 넘었다”고 비판했다.

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