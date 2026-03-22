“웅장한 귀환” “스위프트 넘어” 외신들 극찬 [심층기획-BTS, K팝 새 이정표]

그룹 ‘방탄소년단(BTS)의 광화문 복귀 공연에 외신도 주목했다. 미국, 유럽, 일본 등 주요 매체는 공연 소식을 타전하며 공백기에도 BTS의 영향력이 여전히 강력했다고 보도했다. 열광적인 팬들의 반응과 새 앨범에 대한 호평도 이어졌다.

방탄소년단(BTS)이 21일 서울 광화문광장에서 'BTS 컴백 라이브: 아리랑' 발매 기념 컴백 공연을 하고 있다. 빅히트 뮤직·넷플릭스 제공

미 일간 뉴욕타임스(NYT)는 21일(현지시간) 홈페이지에 ‘BTS 복귀’ 코너를 별도로 만들고 컴백 공연과 신규 앨범 등에 대한 기사를 심층적으로 다뤘다. 이날 공연에 대해서는 “한국 소프트파워의 핵심 동력인 BTS의 웅장한 귀환이었다”라고 총평했다. 신문은 “82회에 달하는 글로벌 투어 역시 그 파급력과 경제적 영향력을 보여준다”며 BTS의 이번 투어 수익이 테일러 스위프트의 에라스 투어 티켓 수익인 20억달러에 맞먹거나 넘어설 수 있다고 전했다.



영국 일간 가디언은 ‘BTS 리뷰: 그들의 케미스트리는 변함없었다. 엄청난 규모의 컴백’이라는 기사를 통해 이날 공연에 대해 “열광적인 팬들 앞에서, 멤버들은 전 세계의 시선이 쏠려 있다는 사실조차 잊은 듯 자신감 넘치는 모습으로 새 앨범을 선보였다”고 평가했다. 이어 “4년 만의 활동 재개에도 불구하고, 수만 명의 팬이 서울에 모여 완전히 바뀐 세상 속에서도 여전히 BTS를 지지한다는 것을 보여줬다”고 보도했다.

일본 매체들도 BTS 공연 소식을 비중 있게 보도했다. 요미우리신문은 “BTS 복귀 공연 현장에 전 세계 각국의 팬들이 모였다. 다수의 경찰관이 동원돼 이례적인 경계 태세를 구축했다”는 기사를 지면에 게재한 것 외에도 멤버 7명의 인사말 요약, 각국 언론 및 팬 반응, 향후 활동 계획 관련 기사를 홈페이지에 올렸다. NHK방송도 “각국 팬들이 모여 활동 재개를 환영했다”고 보도했다.



광화문광장의 상징성과 이번 공연의 의미를 연결짓기도 했다. AP통신은 “최근 몇 년간 광화문에서는 애도, 항의, 축하의 의미를 담은 시위가 벌어졌다”며 “이번 콘서트는 윤석열 당시 대통령의 계엄령 선포에 항의하며 퇴진을 요구하는 시위대가 이곳을 가득 메운 지 1년여 만에 열렸다”고 보도했다. 이어 “어두운 거리는 환한 불빛으로 가득 찼고, 팬들이 통제된 구역에서 노래를 부르고 환호성을 지르는 열광적인 광경은 인상적이었다”고 전했다. 니혼게이자이신문도 광화문광장이 경복궁 앞에 위치하며 ‘민주주의의 상징’처럼 여겨지는 곳이기도 하다면서 “한국 문화의 강점을 세계에 보여주는 자랑스러운 장소”라는 한국인 관객 반응을 소개했다.

앨범에 대한 호평도 이어졌다. 미국 음악지 롤링스톤은 “그룹 정체성과 한국적 뿌리를 강조하면서도 음악을 모험적이고 새로운 영토로 밀어붙였다”고 평가했다. 미 공영방송 NPR은 앨범 리뷰에서 “BTS는 장르 경계를 넘어 기존 음악을 끌어오면서도 한국에서 자생한 한국 대중음악의 궁극적 실현이면서 민족적 자부심의 구현이라고도 할 수 있다”라고 소개했다.



다만 관객 수가 예상보다 적었던 점을 지적하는 외신도 있었다. 로이터통신은 ‘BTS가 컴백 콘서트를 위해 서울 도심을 마비시켰다’는 제목으로 이날 공연 소식을 전했다. 통신은 “당국은 콘서트를 위해 서울 도심을 폐쇄했지만, 예상보다 관객 수가 훨씬 적었다”며 “시내 일부 구역이 바리케이드로 봉쇄됐고, 대부분의 팬들은 이번 콘서트에 가지 않기로 결정했다”고 보도했다. 그러면서 “일부는 모인 인파가 거의 없었음에도 과도한 보안 조치를 취한 것을 비웃었다”고 했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지