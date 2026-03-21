“기득권에 복수했을 뿐”…항공사 기장 살해한 50대 부기장 구속

직장 동료였던 항공사 기장을 살해한 혐의를 받는 50대 전직 항공사 부기장 김모씨가 범행 사흘 만에 구속됐다.

부산지법 엄지아 영장전담 판사는 20일 오후 김씨의 살인 혐의에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한 뒤, 오후 9시17분쯤 ‘도망할 우려가 있다’며 구속영장을 발부했다.

옛 직장 동료인 항공사 기장을 살해한 혐의를 받고 있는 A(50대)씨가 구속전피의자심문(영장실질심사) 받기 위해 20일 부산 연제구 부산지방검찰청으로 들어가고 있다. 공동취재사진

회색 티셔츠 차림에 슬리퍼를 신은 김씨는 이날 영장실질심사를 받기 위해 법원으로 이동하기 전 또 다시 자신의 범행을 정당화하는 말을 반복했다. 그는 이날 오후 1시가 조금 지나서 부산 부산진경찰서 지하 주차장에 대기 중이던 호송 차량에 탑승하기 직전 “공사(空士)의 조직적인 기득권에 복수한 것”이라며 “항공사마다 공군사관학교 출신 기득권이 부패 행위를 저지르고 있다”고 주장했다.

김씨는 법원에 도착해서도 “본인의 입맛에 맞지 않는다고 사람 인생을 함부로 파괴하는 기득권에 맞서 내가 할 일을 했다”고 거듭 주장했다. 김씨는 그러나 ‘피해자 유족에 대해 사과할 생각이 없느냐’는 취재진의 질문에는 묵묵부답으로 일관했다.

김씨는 지난 17일 부산 부산진구 한 아파트에서 동료였던 50대 항공사 기장을 흉기로 찔러 살해하고 달아난 혐의를 받고 있다. 그는 사건 발생 하루 전인 지난 16일 경기 고양시 일산서구에서 또 다른 기장을 살해하려다 미수에 그쳤다. 부산에서 범행 이후 경남 창원으로 이동해 추가 범행을 시도하다 실패한 뒤, 울산으로 달아났다가 경찰에 붙잡혔다.

경찰은 프로파일러를 투입해 김씨에 대한 사이코패스 진단 검사를 실시했으나, 최종 점수가 기준에 미달해 사이코패스에 해당하지 않는 것으로 나타났다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지