검찰, ‘1조 펀드사기’ 옵티머스 김재현 추징금 4.5억 추가환수

검찰이 이른바 ‘옵티머스 펀드 사기’ 사건 주범에 선고된 추징금 일부를 추가 환수했다.

서울중앙지검은 20일 옵티머스 펀드 사기 등 사건의 주범인 김재현 전 옵티머스 자산운용 대표에 선고된 추징금 751억7000만원 중 4억5000만원을 추가 환수했다고 밝혔다.

검찰이 옵티머스 펀드 사기 주범 김재현에게 선고된 추징금 중 일부를 추가로 환수해 총 약 193억 원을 회수했다.연합뉴스

김 전 대표는 20018년 4월부터 2020년 6월까지 공공기관 매출채권에 투자한다는 명목으로 3200여명에게서 1조3194억원의 투자금을 끌어모아 부실 채권 인수와 펀드 돌려막기에 쓴 혐의(특정경제범죄가중처벌법상 사기)로 기소돼 2022년 대법원에서 징역 40년과 벌금 5억원, 추징금 751억7000만원을 확정받았다.

검찰은 김 전 대표의 범죄수익을 환수하기 위해 아내 명의 청담동 아파트 전세보증금 9억4000만원을 추징 보전했고, 임대인은 해당 보증금을 공탁했다.

이후 공탁금 출급청구권 확인 소송에서 검찰이 승소하면서 국세 등을 제외한 4억5000만원이 국고로 환수됐다.

검찰은 이 밖에도 김 전 대표의 차명 투자금과 리조트 회원권 등을 찾아 추징하는 등 현재까지 총 193억8000만원을 환수했다고 했다. 환수된 돈은 범죄 피해재산으로서 관련 법령에 따라 범죄 피해자들에게 환부된다.

서울중앙지검은 “앞으로도 철저한 범죄수익 환수를 통해 부정한 이익을 박탈하고, 경제범죄 피해자들의 피해 회복을 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지