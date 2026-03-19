최가온, 묵직한 진심 “롯데 없었으면 여기 못 섰다”…신동빈 회장 ‘특별 보너스’

“어릴 때부터 롯데의 지원 덕분에 이 자리에 설 수 있었다. 힘든 시기에도 신동빈 회장님이 지원해주신 것을 잊지 않고, 앞으로 더 겸손하고 열심히 훈련하는 선수가 되겠다.”

2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에서 한국 설상 종목 최초로 금메달을 따낸 최가온(세화여고)은 금메달을 목에 건 기쁨 속에서도 머리를 숙여 신동빈 롯데그룹 회장에게 감사의 뜻을 전했다.

신동빈 롯데그룹 회장(오른쪽)이 19일 오전 서울 송파구 시그니엘 서울에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 대한민국 스키·스노보드 국가대표 선수단 격려 행사에서 스노보드 여자 하프파이프 금메달리스트 최가온에게 특별 포상금을 전달한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 뉴시스

그는 신 회장으로부터 특별 보너스 1억원을 받았으며, 대한스키·스노보드협회에서 지급한 3억원까지 합쳐 누적 포상금은 총 4억원에 달한다.

최가온의 금메달은 한국 설상 종목 역사상 첫 기록이자, 이번 대회 한국 선수단에 돌아온 첫 금메달이라는 점에서 의미가 크다.

대한스키·스노보드협회 회장사인 롯데그룹은 19일 서울 송파구 시그니엘 서울에서 국가대표 선수 격려 행사를 개최했다. 행사장에는 신 회장을 비롯해 최휘영 문화체육관광부 장관, 김교흥 국회 문화체육관광위원회 위원장, 임오경 더불어민주당 의원, 유승민 대한체육회장, 올림픽 메달리스트 등이 참석했다.

협회는 이번 행사에서 우수 성과를 거둔 선수와 지도자들에게 총 8억6000만원의 포상금과 기념품을 전달했다. 스키·스노보드 대표팀은 이번 올림픽에서 금메달 1개, 은메달 1개, 동메달 1개를 획득하며 역대 최고 성적을 달성했다.

협회는 금메달 3억원, 은메달 2억원, 동메달 1억원의 포상금을 수여했다. 또한 4위 5000만원, 5위, 3000만원, 6위 1000만원 등의 포상금을 책정했다.

스노보드 남자 평행대회전에서 은메달을 목에 건 김상겸(하이원)과 스노보드 여자 빅에어 동메달을 딴 유승은(성복고)도 각각 2억원, 1억원의 포상금을 받았다. 두 선수 역시 신 회장으로부터 각각 7000만원, 3500만원의 특별 보너스를 전달받았다.

최홍훈 대한스키스노보드협회장(맨 왼쪽)이 19일 서울 송파구 시그니엘 서울에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 스키·스노보드 국가대표 격려행사에서 한국 설상 종목 최초로 금메달을 목에 건 최가온, 스노보드 남자 평행대회전 은메달을 획득한 김상겸, 스노보드 여자 빅에어 동메달을 딴 유승은에게 우수선수 포상금을 전달 한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 뉴스1

김상겸은 행사장에서 양팔로 머리 위 하트를 그리며 신 회장에게 고마움을 표현했다. 그는 “내년 세계선수권 메달을 목표로 도전하겠다”며 “아직 올림픽 도전 기회가 남아 있으니 더 좋은 결과를 내도록 노력할 것”이라고 다짐했다. 유승은은 “부상 중이었고 성과가 없던 시절에도 롯데가 믿고 지원해줘 감사하다”며 “이번 동메달을 계기로 다음 올림픽에선 금메달을 목표로 하겠다”고 전했다.

스노보드 남자 하프파이프에서 세계 최초 ‘트리플 콕 1620’을 성공하며 6위에 오른 이채운(경희대)에게도 1000만원이 지급됐다. 지도자들에게도 총 2억5000만원의 포상금이 전달되며, 선수뿐 아니라 현장 지도자의 헌신도 인정받았다.

이번 올림픽의 성과에는 2014년 대한스키·스노보드협회 회장사가 된 롯데그룹의 후원도 컸다.

롯데그룹은 스키와 스노보드 종목 육성을 위해 300억원 이상을 지원해 왔다. 2018 평창 동계올림픽 지원금을 포함하면 800억원의 투자를 이어오고 있다.

신동빈 롯데그룹 회장(오른쪽)이 19일 오전 서울 송파구 시그니엘 서울에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 대한민국 스키·스노보드 국가대표 선수단 격려 행사에서 스노보드 여자 하프파이프 금메달리스트 최가온에게 특별 포상금을 전달한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 연합뉴스

신 회장은 2014년부터 2018년까지 협회장을 맡아 재임 기간 유망주 발굴부터 국가대표 육성까지 체계적인 시스템을 구축했다. 특히 2024년에는 최가온의 허리 수술 치료비 전액인 7000만원을 지원하기도 했다. 신 회장은 이러한 공로를 인정받아 지난 1월 대한체육회로부터 감사패를 받았다.

최휘영 문체부 장관은 “롯데가 10여년 넘게 꾸준한 투자와 관심으로 설상 종목의 든든한 버팀목이 돼줬다. 이런 지원이 있었기에 스키·스노보드가 이번 올림픽에서 3개의 메달을 따는 성과를 거뒀다”면서 “정부도 선수들이 마음껏 도전할 수 있는 환경을 만들기 위해 노력할 것”이라고 밝혔다.

최홍훈 대한스키·스노보드협회장은 “우리 선수단 열정과 투지는 최고의 성적을 넘어 우리나라 설상 스포츠의 가능성과 미래를 보여줬다”며 “이번 성과에 안주하지 않고 더 큰 꿈을 향해 도전할 것”이라고 화답했다.

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