“냉장고에 계란이 떨어졌네요”

삼성전자는 19일 생성형 인공지능(AI)을 적용한 신제품 2026년형 ‘비스포크 AI 패밀리허브’ 냉장고를 출시했다고 밝혔다.



이번 신제품에는 생성형 AI ‘구글 제미나이’와 결합한 ‘AI 비전’ 기능이 적용됐다.

삼성전자가 19일 출시한 2026년형 ‘비스포크 AI 패밀리허브’ 냉장고. 삼성전자 제공

‘AI 비전’은 냉장고 내부 카메라를 통해 식재료를 인식하는 기능이다. 기존엔 신선식품 37종, 가공·포장 식품 50종만 인식했지만 신제품은 식품 종류·개수 제한없이 다양한 신선·가공식품을 인식하고, 사용자가 식품을 담은 용기에 직접 적은 라벨의 내용도 인식해 목록을 작성할 수 있다. ‘AI 푸드매니저’ 기능은 냉장고 속 식재료를 기반으로 제조법 추천과 식재료 구매 알림, 식생활 리포트 등을 제공한다.



AI 음성비서 ‘빅스비’도 적용돼 자연어 명령으로 냉장고 기능을 제어할 수 있다.



냉각 성능도 강화됐다. ‘하이브리드 쿨링’ 기술을 적용해 온도가 상승할 경우 일반 냉장고보다 20% 빠르게 냉각할 수 있다.



스마트싱스 ‘AI 절약 모드’를 활용하면 에너지 사용량을 최대 25% 절감할 수 있다.



제품은 32형 터치스크린을 탑재한 프리스탠딩 모델과 9형 터치스크린의 키친핏 모델 두 가지로 출고가는 각각 584만원, 464만원이다.



문종승 삼성전자 DA사업부 부사장은 “생성형 AI 기반 기술을 통해 보다 스마트한 주방 경험을 제공하는 제품”이라며 “앞으로도 차별화된 AI 기술을 통해 스마트홈 환경을 확대하겠다”고 말했다.

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