RM·진 "경찰관·소방관·정부 지자체 분들 감사" [BTS 컴백]

글로벌 슈퍼 그룹 '방탄소년단'(BTS) 리더 RM이 정규 5집 '아리랑' 발매와 이를 기념하는 광화문 광장 무료 공연을 앞두고 팬덤 '아미'에게 안전을 부탁했다.

RM은 19일 글로벌 팬 커뮤니티 위버스에 "아미 여러분! 광화문에서 여러분을 만날 생각에 저희도 정말 설렙니다. 많은 분들이 모이는 자리인 만큼, 모두가 안전하고 즐겁게 공연을 즐길 수 있도록 부탁드린다"고 밝혔다.

BTS(방탄소년단)의 광화문광장 컴백 공연을 이틀 앞둔 19일 서울 종로구 광화문광장에서 관계자들이 무대설치 작업을 하고 있다. 뉴시스

"당일 현장 스태프 분들과 안전요원의 안내를 꼭 따라주시고, 질서 있는 모습을 보여주시길 기대합니다. 아미 여러분 한 분 한 분이 만들어 주는 질서와 배려가 있어야 더 멋진 공연이 완성된다"고 특기했다.

그러면서 "안전을 위해 힘써주시는 경찰관 분들, 또 소방 및 정부와 지자체를 비롯한 모든 분들께도 정말 감사하다고 말씀드린다"고 덧붙였다.

팀의 맏형인 진도 같은 날 "어느덧 컴백이 하루 남았습니다. 많은 분들이 도와주시고 응원해주셔서 광화문에서 컴백쇼를 진행하게 됐다"고 감사해했다.

그러면서 "의미있는 곳에서 오랜만에 다같이 인사드릴 수 있어서 영광스럽고 도움주신 분들과 이해해주신 모든 분들께 너무 감사드린다고 말씀드리고 싶다"고 했다.

이어 "저희도 최선을 다해 좋은 무대 보일 수 있도록 노력하겠습니다! 장에서 보시는 분들은 안전에 꼭 유의해주시길 부탁드릴게요"라고 덧붙였다.

방탄소년단은 오는 20일 '아리랑'을 발매한다. 21일 오후 8시 광화문 광장 일대에서 'BTS 컴백 라이브: 아리랑(BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG)'을 개최한다. 현장에는 26만명이 몰릴 것으로 예상된다. 정부와 서울시는 안전관리 총력 대응에 나섰다.

<뉴시스>

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