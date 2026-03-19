롤링홀 ‘CMYK 2026’ 우승팀, 일본 ‘서머소닉 2026’ 무대 혜택 제공

홍대 인디 음악의 성지 롤링홀이 파라다이스 뮤직 랩 컴퍼니와 함께 신인 뮤지션 발굴 프로젝트 ‘CMYK 2026’를 개최한다.

롤링홀은 19일 “올해 ‘CMYK’는 파라다이스 뮤직 랩 컴퍼니와 협업해 규모를 대폭 확장한다”며 “우승자는 일본 최대 음악 페스티벌 ‘서머소닉(SUMMER SONIC) 2026’ 무대에 오를 수 있는 혜택이 주어진다”고 밝혔다.

‘CMYK’ 프로젝트는 롤링홀이 2022년부터 이어오고 있는 신인 발굴 프로젝트다.

재능있는 신인 뮤지션에게 페스티벌 무대와 공연 개최 및 라이브 클립 영상 제작 등의 혜택을 지원하고 있다.

올해 우승팀에게는 ‘서머소닉 2026’' 출연은 물론이고 파라다이스 뮤직 랩 컴퍼니를 통한 음반 제작 및 매니지먼트 지원, 롤링홀이 주최하는 ‘사운드플래닛페스티벌’ 출연, 롤링홀 단독 공연 개최 등이 제공된다.

김천성 롤링홀 대표는 “롤링홀과 파라다이스 뮤직 랩 컴퍼니가 만나 한층 진화된 경연 모델을 선보일 예정”이라며 “우승팀에게 서머소닉 출연이라는 글로벌 데뷔 기회를 제공함으로써 아티스트의 자생력을 키우는 든든한 조력자가 되고자 한다”고 밝혔다.

한편 ‘CMYK 2026’의 보다 자세한 사항은 롤링홀 사회관계망서비스(SNS) 채널에서 확인할 수 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지