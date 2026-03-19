'운명전쟁49' 지선도령 "박나래, 마지막 한 번의 큰 산인 것 같다. 고비를 넘겨야 한다"

'운명전쟁49'에 출연한 무당 지선도령이 박나래 관련 논란을 예언했었다고 밝혔다. 유튜브 채널 '점집 용군TV' 영상 캡처

'운명전쟁49'에 출연한 무당 지선도령이 박나래 관련 논란을 예언했었다고 밝혔다.

지난 14일 유튜브 채널 ‘점집 용군TV’에는 ‘운명전쟁49 지선도령 박나래 논란 진짜 몰랐어요? ‘대전점집 용군TV 화초당’이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에서 지선도령은 “그 당시에 무당으로 나갔는데 왜 그걸 얘기 안 해줬냐, 몰랐냐는 이야기가 많다”는 제작진의 물음에 “우리가 참가자로 나갔다. 무당들을 깔아놓고 연예인들이 나왔다. 문제에 집중을 하겠느냐 연예인분에게 집중을 하겠느냐. 문제에 집중을 한다”고 말했다.

디즈니플러스 '운명전쟁49'의 지선도령. 디즈니플러스 제공

또 “솔직히 말하면 저는 예언을 했었다. 그런데 못 찍었다”고 밝혔다. “촬영 전후로 ‘구설이 많고 운이 좋지 않다”는 이야기를 했지만, MC분들에 대해 언급하는 건 문제가 될 수 있다고 해서 촬영을 안 했다”고 말했다.

지선도령은 “굳이 떠들고 싶지 않았다. 알고는 있었지만 말하지 않았다”며 “위약금도 무서웠다. 돈이 한 70%였다면 30%는 프로그램을 힘들게 만드신 분들을 위해 입을 다물고 있는 게 맞겠다고 생각했다”라고 전했다.

방송인 박나래. 박나래 제공

그러면서 지선도령은 박나래에 대해 “마지막 한 번의 큰 산인 것 같다. 고비를 넘겨야 한다. 그것만 주의를 하면… 그런데 그 산을 넘을 수 있을까, 없을까가 문제다”라고 이야기했다.

이어 지선도령은 “얘기를 한두 번 해본 것 같은데 기운을 봤을 때 나쁜 사람은 아니었다”며 “그런데 조금 오버가 많았다. 건너지 말아야 할 강을 건넜기 때문에 그런 일이 있는 거다”라고 말했다.

그는 “비판을 많이 받고 있는데 그 또한 지나갈 거고 사람이라는 건 살려면 어떻게 해서든 살 수가 있기 때문에 금방 또 일어서지 않을까. 힘든 것도 잠시다. 꼭 억울함이 밝혀졌으면 좋겠다”라고 덧붙였다.

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