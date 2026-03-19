'케데헌' 안효섭, 美 아카데미 시상식서 'K-콘텐츠의 얼굴'로 존재감 각인

배우 안효섭이 지난 15일(현지시간) 미국 로스앤젤레스(LA) 돌비 극장에서 개최된 '제98회 아카데미 시상식'에 참석해 포토 월에서 포즈를 취하고 있다. AP연합

배우 안효섭이 세계 최고 권위의 미국 아카데미 시상식 현장에서 대체 불가능한 'K-콘텐츠의 얼굴'로 '글로벌 아이콘'의 위상을 공고히 했다.

지난 15일(현지 시간) 안효섭은 미국 로스앤젤레스 돌비 극장에서 개최된 '제98회 아카데미 시상식'에 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스(KPop Demon Hunters, 이하 케데헌)'의 주역 자격으로 참석했다.

이날 시상식에서는 '케데헌'이 장편 애니메이션상과 주제가상을 동시에 거머쥐며 2관왕에 오르는 기염을 토한 가운데, 보이스 액팅으로 작품의 중심축을 이끈 안효섭은 현지 매체의 관심을 집중시켰다.

목소리만으로 전 세계 관객을 매료시킨 안효섭은 케데헌의 이번 수상을 통해 언어와 장르의 장벽을 허물고 할리우드가 주목하는 '글로벌 스타'로 완전히 도약했음을 입증했다.

특히, 그의 이번 성과는 단순한 개인의 성취를 넘어 글로벌 프로젝트의 중심에 선 한국 배우의 존재감을 각인시켰다는 점에서 의미를 더한다.

배우 안효섭이 지난 15일(현지시간) 미국 로스앤젤레스(LA) 돌비 극장에서 개최된 '제98회 아카데미 시상식'에 참석해 포토 월에서 포즈를 취하고 있다. AP연합

이로써 안효섭은 언어와 매체의 경계를 자유자재로 넘어서는 K-스타의 '무한한 확장 가능성'을 몸소 입증한 상징적인 사례로 평가받고 있다.

시상식 기간 중 안효섭이 보여준 품격 있는 애티튜드 역시 전 세계 팬들 사이에서 호감을 불러일으켰다.

'만찢남' 비주얼에 세련된 턱시도 자태로 등장한 그는 유창한 영어 실력을 바탕으로 현지 매체들과 막힘없는 인터뷰를 진행하며 '인터뷰의 정석을 보여줬다.

또한, 외신 기자들의 질문 하나하나에 진심으로 화답하는 젠틀한 매너는 현장 관계자들 사이에서 "기본기가 탄탄하고 준비된 스타"라는 찬사를 이끌어냈다.

안효섭은 현지 매체와의 인터뷰에서 "거장 감독님들과 영감을 나눌 수 있어 영광"이라며 "아카데미 현장의 모든 순간을 즐기고 있다"고 겸손하면서도 당당한 소감을 전해 현지 언론의 호평을 자아냈다.

이에 더해 안효섭의 완벽한 수트 패션에 대한 문의도 잇따랐다는 후문이다.

한편, 오스카를 정복한 안효섭의 기세는 안방극장으로 이어질 전망이다. 그는 오는 4월 22일 첫 방송 예정인 SBS 새 드라마 '오늘도 매진했습니다'를 통해 다시 한번 안방가를 찾는다.

극 중 기적의 원료를 생산하는 농부이자 화장품 원료사 대표, 그리고 치밀한 연구원인 '매튜 리' 역을 맡은 안효섭은 지적인 카리스마와 설렘 가득한 로맨스를 동시에 선보일 예정이다.

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