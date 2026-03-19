‘왕사남’ 유해진 “장항준 대본 너무 좋아서 당연히 하청인 줄"

영화 ‘왕과 사는 남자’에 출연한 배우 유해진이 20년 친구인 장항준 감독의 집필 실력을 한때 의심했던 일화를 공개해 웃음을 자아냈다.

18일 방송된 MBC ‘손석희의 질문들4’에는 영화 ‘왕과 사는 남자’를 연출한 장 감독과 주연을 맡은 유해진이 게스트로 출연했다.

이날 유해진은 “나는 장항준 감독이 글을 잘 쓰는 줄 몰랐다”고 말문을 열었다. 손석희가 “20년 친구라면서 몰랐냐”고 묻자, 유해진은 “집필을 직접 하는 건 본 적이 없으니까 잘 몰랐다”고 답했다.

MBC ‘손석희의 질문들4’ 방송화면 캡처

유해진은 영화 작업 과정에서 겪은 경험도 전했다. 그는 “촬영 들어가기 전에 대본을 보고 나도 의견을 낸다. 그러면 3일쯤 후에 수정된 대본이 도착한다”면서 짧은 시간 안에 완성도가 크게 향상된 대본을 보며 놀랐다고 말했다.

유해진은 “(장 감독이) 이렇게 잘 쓸 리가 없는데, 당연히 하청을 주는구나 하고 생각했다”고 털어놔 좌중을 폭소케 했다. 그는 이후 해당 대본이 모두 장 감독이 직접 집필한 결과물이라는 사실을 알게 됐다고 덧붙였다.

또한 유해진은 장 감독이 촬영 현장에서도 뛰어난 순발력으로 대본을 수정한다며 “그냥 평범한 글이 아니다”라고 칭찬했다.

‘왕과 사는 남자’는 1457년 청령포를 배경으로 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 왕 단종과 마을의 부흥을 위해 애쓰는 촌장 엄흥도의 이야기를 그린 사극이다. 유해진, 박지훈, 전미도, 유지태 등이 출연했다.

영화는 지난달 4일 개봉 이후 31일 만에 누적 관객 수 1000만명을 돌파하며 역대 34번째 ‘천만 영화’에 이름을 올렸다. 이후에도 흥행을 이어가며 현재 1400만 관객 고지를 앞두고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지