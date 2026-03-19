“종묘 가치 훼손 안 돼”…유네스코한국위, 서울시 재개발 계획에 ‘우려’

유네스코한국위원회가 서울시와 국가유산청의 ‘종묘 앞 재개발’을 두고 “한국이 유산 정책을 경시하는 당사국으로 오해될 가능성이 있다”며 우려의 목소리를 냈다.
19일 유네스코한국위원회는 입장문을 내고 “종묘는 주변 환경과 역사적 맥락을 포함한 탁월한 보편적 가치를 지니는 유산으로, 1995년 한국 첫 세계유산 중 하나로 등재된 만큼 국제적 의무 아래 충실히 관리돼야 한다”고 밝혔다.
종묘는 조선과 대한제국의 역대 왕과 왕비, 황제와 황후의 신주(神主·죽은 사람의 위패)를 모시고 제사를 지내는 국가 사당이다.
지난해 서울시가 세운4구역에 들어설 수 있는 건물 높이를 상향 조정하며 재개발 사업을 본격화하려는 움직임을 보이자 국가유산청과 충돌하고 있다.
이에 유네스코는 지난 13일 한국 정부에 서한을 보내 “개발 계획 승인 전 유산영향평가 실시가 2026년 3월까지 확정되지 않을 경우, 7월 부산에서 열리는 제48차 세계유산위원회가 종묘의 보존현황을 검토할 수 있다”고 밝힌 바 있다.
유네스코한국위원회는 “이러한 상황은 해당 유산뿐 아니라 국가의 세계유산 관리 체계 전반에 대한 국제적 신뢰에도 영향을 미칠 수 있다”고 우려했다.
이어 “한국은 큰 재원을 들여 국가적 행사로 세계유산위원회를 처음 유치하고 개최 준비를 하는 의장국으로서 협약의 모범적 이행을 보여줄 책무를 지니고 있다”며 “세계유산 보호와 존중을 고양해야 할 의장국이 오히려 국제사회의 유산 정책을 경시하는 당사국으로 오해될 가능성이 우려된다”고 경고했다.
그러면서 “관련 주체 간 원만한 협의가 이뤄지길 희망하며, 국제 기준에 부합하는 유산영향평가를 포함한 여러 절차가 충실히 이행되길 권고한다”며 “이를 통해 종묘의 가치를 보전하면서도 지역 발전과 균형을 이루는 합리적 방안이 도출되길 기대한다”고 강조했다.
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